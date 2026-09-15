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Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным
Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным - 15.09.2026, ПРАЙМ
Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:42+0300
2026-09-15T22:42+0300
2026-09-15T22:42+0300
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фридрих мерц
госдолг
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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом. "Если это (способность Германии обслуживать госдолг - ред.) окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз", - сказал Мерц, его слова приводит агентство Рейтер. При этом, по мнению Мерца, Германия остается "первоклассным заемщиком" на мировом рынке. Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны. В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
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финансы, банки, германия, фридрих мерц, госдолг
Финансы, Банки, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, госдолг
Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным
Мерц пообещал притормозить, если способность Германии обслуживать госдолг вызовет сомнения
БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом.
"Если это (способность Германии обслуживать госдолг - ред.) окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз", - сказал Мерц, его слова приводит агентство Рейтер.
При этом, по мнению Мерца, Германия остается "первоклассным заемщиком" на мировом рынке.
Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны.
В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.