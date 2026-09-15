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Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным
Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным - 15.09.2026, ПРАЙМ
Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:42+0300
2026-09-15T22:42+0300
финансы
банки
германия
фридрих мерц
госдолг
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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом. "Если это (способность Германии обслуживать госдолг - ред.) окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз", - сказал Мерц, его слова приводит агентство Рейтер. При этом, по мнению Мерца, Германия остается "первоклассным заемщиком" на мировом рынке. Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны. В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
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финансы, банки, германия, фридрих мерц, госдолг
Финансы, Банки, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, госдолг
22:42 15.09.2026
 
Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным

Мерц пообещал притормозить, если способность Германии обслуживать госдолг вызовет сомнения

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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом.
"Если это (способность Германии обслуживать госдолг - ред.) окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз", - сказал Мерц, его слова приводит агентство Рейтер.
При этом, по мнению Мерца, Германия остается "первоклассным заемщиком" на мировом рынке.
Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны.
В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
 
ФинансыБанкиГЕРМАНИЯФридрих Мерцгосдолг
 
 
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