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Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным

Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным - 15.09.2026, ПРАЙМ

Мерц пообещал остановить заимствования, если госдолг ФРГ станет неподъемным

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T22:42+0300

2026-09-15T22:42+0300

2026-09-15T22:42+0300

финансы

банки

германия

фридрих мерц

госдолг

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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал "обеими ногами" нажать на долговой тормоз, если способность ФРГ обслуживать свои кредиты окажется под вопросом. "Если это (способность Германии обслуживать госдолг - ред.) окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз", - сказал Мерц, его слова приводит агентство Рейтер. При этом, по мнению Мерца, Германия остается "первоклассным заемщиком" на мировом рынке. Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны. В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.

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финансы, банки, германия, фридрих мерц, госдолг