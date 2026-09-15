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В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за "натуральные" соцуслуги

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за "натуральные" соцуслуги - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за "натуральные" соцуслуги

Федеральные льготники могут получить денежную компенсацию вместо "натуральных" социальных услуг, подав до 1 октября соответствующее заявление в Социальный фонд... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T07:39+0300

2026-09-15T07:39+0300

2026-09-15T07:39+0300

бизнес

общество

социальный фонд

госдума

лдпр

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Федеральные льготники могут получить денежную компенсацию вместо "натуральных" социальных услуг, подав до 1 октября соответствующее заявление в Социальный фонд России, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). Как напомнил парламентарий, к категории федеральных льготников относятся инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда России и так далее. "Ко мне на приемы приходят люди, которые годами не пользуются бесплатными лекарствами и путевками, но и денег за них не получают. Они просто не знают, что можно отказаться от набора социальных услуг и взять деньги. Это ваши законные средства, которые государство готово вернуть в удобной для вас форме. До конца сентября есть время подать заявление в Социальный фонд России (СФР). После 1 октября изменить решение можно будет только через год", - сказал Свищев, подчеркнув, что заявление можно подать через портал "Госуслуги", в МФЦ или клиентской службе СФР. По его словам, в России с 1 февраля 2026 года стоимость набора социальных услуг проиндексирована на 5,6% и составляет 1 825,25 рубля в месяц, а это 21 903 рубля в год. "Сумма складывается из трех частей: обеспечение лекарствами и лечебным питанием - 1 405,85 рубля, путевка на санаторно-курортное лечение - 217,48 рубля, бесплатный проезд - 201,92 рубля. Льготник может полностью или частично отказаться от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации", - добавил он. Депутат отметил, что решение об отказе от "натуральных" льгот нужно подтверждать ежегодно. "Если вы однажды подали заявление, но потом передумали или просто забыли продлить, на следующий год вам автоматически вернут натуральные услуги. И деньги за них вы уже не получите. Поэтому не откладывайте, проверьте свой статус и подайте заявление до конца сентября", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , социальный фонд, госдума, лдпр