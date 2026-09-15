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С января копим по-новому: что придумали для двух категорий граждан - 15.09.2026, ПРАЙМ
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С января копим по-новому: что придумали для двух категорий граждан
С января копим по-новому: что придумали для двух категорий граждан - 15.09.2026, ПРАЙМ
С января копим по-новому: что придумали для двух категорий граждан
С января 2027 года в России запускают два банковских продукта для накоплений. Они призваны помочь россиянам набрать необходимую сумму для приобретения жилья и... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T02:02+0300
2026-09-15T02:02+0300
эксклюзив
финансы
банки
вклады
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. С января 2027 года в России запускают два банковских продукта для накоплений. Они призваны помочь россиянам набрать необходимую сумму для приобретения жилья и поддержать семьи с невысоким доходом, рассказал агентству "Прайм" депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Первый инструмент — договор жилищных сбережений (ДЖС). Он позволяет копить на квартиру, строительство дома или участие в долевом строительстве. Срок такого вклада не может быть меньше трех лет. Если клиент передумает тратить деньги на недвижимость, он сможет забрать средства с процентами не раньше, чем через полтора года. При досрочном расторжении часть дохода будет потеряна."Главное преимущество ДЖС — повышенная страховая защита. В отличие от обычных депозитов, где гарантированы только 1,4 миллиона рублей, по жилищным договорам государство вернет до 10 миллионов рублей", - отметил Говырин.После накопления необходимой суммы банк выдаст ипотечный кредит на остаток, если заемщик подтвердит свою платежеспособность. Однако автоматического одобрения ипотеки закон не обещает — каждый случай рассматривается индивидуально.Второй продукт — социальный банковский вклад для льготников. Кое-где он уже работает, но с 2027 года все банки обязаны предлагать его тем, кто получает единое пособие на детей, социальный контракт или доплаты к пенсии. Максимальная сумма такого вклада ограничена 50 тысячами рублей, а срок обычно составляет год с возможностью продления. Процентная ставка будет не ниже максимальной среди краткосрочных вкладов банка. Снимать и пополнять деньги можно без потери процентов.Оформить социальный вклад можно дистанционно через портал "Госуслуги", при этом у одного человека может быть только один такой счет. "Оба продукта закрепляют за банком конкретную социальную функцию, будь то помощь в накоплении на квартиру или поддержка семей с невысоким доходом, и добавляют к обычным условиям вклада дополнительные государственные гарантии", — резюмировал парламентарий.
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эксклюзив, финансы, банки, вклады
Эксклюзив, Финансы, Банки, Вклады
02:02 15.09.2026
 
С января копим по-новому: что придумали для двух категорий граждан

Депутат Говырин рассказал о новых видах вкладов

© РИА Новости . Сгенерировано ИИВклады и инвестиции
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. С января 2027 года в России запускают два банковских продукта для накоплений. Они призваны помочь россиянам набрать необходимую сумму для приобретения жилья и поддержать семьи с невысоким доходом, рассказал агентству "Прайм" депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Первый инструмент — договор жилищных сбережений (ДЖС). Он позволяет копить на квартиру, строительство дома или участие в долевом строительстве. Срок такого вклада не может быть меньше трех лет. Если клиент передумает тратить деньги на недвижимость, он сможет забрать средства с процентами не раньше, чем через полтора года. При досрочном расторжении часть дохода будет потеряна.
"Главное преимущество ДЖС — повышенная страховая защита. В отличие от обычных депозитов, где гарантированы только 1,4 миллиона рублей, по жилищным договорам государство вернет до 10 миллионов рублей", - отметил Говырин.
После накопления необходимой суммы банк выдаст ипотечный кредит на остаток, если заемщик подтвердит свою платежеспособность. Однако автоматического одобрения ипотеки закон не обещает — каждый случай рассматривается индивидуально.
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Второй продукт — социальный банковский вклад для льготников. Кое-где он уже работает, но с 2027 года все банки обязаны предлагать его тем, кто получает единое пособие на детей, социальный контракт или доплаты к пенсии. Максимальная сумма такого вклада ограничена 50 тысячами рублей, а срок обычно составляет год с возможностью продления. Процентная ставка будет не ниже максимальной среди краткосрочных вкладов банка. Снимать и пополнять деньги можно без потери процентов.
Оформить социальный вклад можно дистанционно через портал "Госуслуги", при этом у одного человека может быть только один такой счет. "Оба продукта закрепляют за банком конкретную социальную функцию, будь то помощь в накоплении на квартиру или поддержка семей с невысоким доходом, и добавляют к обычным условиям вклада дополнительные государственные гарантии", — резюмировал парламентарий.
 
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