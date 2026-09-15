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В Грузии презентовали проект Trump Tower Tbilisi

В Грузии презентовали проект Trump Tower Tbilisi - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Грузии презентовали проект Trump Tower Tbilisi

Проект Downtown Tbilisi и его главный символ, башню Trump Tower Tbilisi, презентовали в столице Грузии, объем инвестиций составит 2 миллиарда долларов, заявил... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T22:31+0300

2026-09-15T22:31+0300

2026-09-15T22:31+0300

грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен - ПРАЙМ. Проект Downtown Tbilisi и его главный символ, башню Trump Tower Tbilisi, презентовали в столице Грузии, объем инвестиций составит 2 миллиарда долларов, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Сегодняшний день, смело можно сказать, является историческим для нашей страны и развития нашей столицы. Инвестиции в размере 2 миллиардов долларов, 600 тысяч квадратных метров современных пространств в центре столицы создадут для страны новую реальность, выдающуюся экономическую и туристическую привлекательность", - заявил премьер на церемонии открытия. По его словам, проект предусматривает создание 600 тысяч квадратных метров современных пространств в центре столицы и станет новым экономическим и туристическим центром страны. Башня Trump Tower Tbilisi будет иметь высоту 280 метров и 62 этажа. Завершение ее строительства запланировано на 2031 год, а всего района - на 2033 год. Кобахидзе отметил, что реализация проекта создаст тысячи рабочих мест и станет стимулом для грузинского строительного сектора. Она также призвана придать Тбилиси "новую привлекательность наряду с ведущими мировыми городскими центрами". В апреле представитель партнеров проекта сообщал, что The Trump Organization планирует построить Trump Tower Tbilisi, многофункциональный комплекс, который станет самым высоким зданием столицы Грузии и будет включать в себя элитные апартаменты, магазины и гостиничный сервис.

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грузия, тбилиси, дональд трамп