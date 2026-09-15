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Не просто отнимет работу. Эти профессии под угрозой из-за ИИ

Не просто отнимет работу. Эти профессии под угрозой из-за ИИ - 15.09.2026, ПРАЙМ

Не просто отнимет работу. Эти профессии под угрозой из-за ИИ

Генеративный ИИ уверенно выдает ответы, даже когда ошибается. Юрист рискует сослаться на несуществующую судебную практику, маркетолог — принять правдоподобную,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T05:05+0300

2026-09-15T05:05+0300

2026-09-15T05:05+0300

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Генеративный ИИ уверенно выдает ответы, даже когда ошибается. Юрист рискует сослаться на несуществующую судебную практику, маркетолог — принять правдоподобную, но нерабочую гипотезу, врач — не сверить вывод модели с клиническими данными, финансист — пропустить ошибку в расчетах. Поэтому ключевым навыком становится не быстрый поиск ответа, а его проверка и личная ответственность за результат.Нагляднее всего это видно в ИТ-сфере, где генеративный ИИ уже стал частью повседневной работы. Модель мгновенно пишет код, архитектурные решения и тесты, но может заложить уязвимости, устаревшие библиотеки или несуществующие зависимости — так называемые "галлюцинированные" пакеты. Умение проверять и валидировать результат ИИ сегодня важнее, чем просто знание синтаксиса языка.Первая базовая компетенция — системная проверка сгенерированного решения на безопасность, производительность и соответствие архитектуре продукта. Специалист должен быстро находить правдоподобную, но нерабочую логику и знать, как это проверить: через юнит-тесты, статический анализ, ручную проверку граничных случаев. По сути, это тот же фактчекинг, только примененный к коду.Вторая компетенция — системное мышление и архитектурное видение. ИИ хорошо решает локальные задачи, но плохо удерживает контекст всего проекта, бизнес-ограничения и требования к масштабируемости.Разработчик, который умеет разложить сложную задачу на части, объяснить модели контекст и оценить, вписывается ли решение в общую систему, ценнее того, кто принимает первый сгенерированный вариант. Проблемы чаще всего возникают на стыках блоков, написанных моделью независимо друг от друга.Третья компетенция — точная постановка задачи и критическая оценка результата. Техзадание для ИИ нужно формулировать так же строго, как для джуниор-коллеги: с ограничениями, критериями приемки и требованиями к тестам. Опытные разработчики советуют начинать не с просьбы "напиши код", а с запроса "разбери подходы, покажи плюсы, риски и ситуации, где каждый вариант лучше не использовать".Четвертая компетенция — понимание границ применимости ИИ в безопасности и данных. Специалист должен знать, какие данные нельзя передавать во внешние модели, как проверять код на инъекции и уязвимости, и нести ответственность за итоговый релиз, а не перекладывать ее на инструмент.Ценность специалиста будущего — не в скорости генерации кода, а в том, можно ли доверить ему итоговую ответственность за то, что продукт работает, безопасен и решает нужную бизнес-задачу.Автор: Дмитрий Пилипенко, заместитель гендиректора LANSOFT

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2026

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Дмитрий Пилипенко https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/16/870967624_341:0:2389:2048_100x100_80_0_0_8de56f5fba9d1beef346998ceefbd93e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Пилипенко https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/16/870967624_341:0:2389:2048_100x100_80_0_0_8de56f5fba9d1beef346998ceefbd93e.jpg

мнения аналитиков, общество , развитие ии, специалисты