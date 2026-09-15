https://1prime.ru/20260915/ii-873313129.html

ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин

ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ

ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин

Искусственный интеллект (ИИ) станет помощником человека в вопросах здоровья: российская медицина перейдет от лечения к долгосрочному управлению здоровьем,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:23+0300

2026-09-15T14:23+0300

2026-09-15T14:28+0300

технологии

максим орешкин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) станет помощником человека в вопросах здоровья: российская медицина перейдет от лечения к долгосрочному управлению здоровьем, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи. "Здесь то, что ожидает отрасль, переход от медицины, то есть от процесса лечения к долгосрочному управлению здоровьем. Внедрение платформ искусственного интеллекта, изменение бизнес-процессов, предиктивные модели, то, что будет серьезно менять подход к управлению здоровьем​", - сказал он. Орешкин добавил, что в первую очередь, необходимо думать о росте продолжительности жизни, на который влияет своевременное обращение к врачам. "Именно этому будут помогать цифровые платформы, которые будут содержать всю вашу информацию о здоровье в течение всей вашей жизни", - прокомментировал Орешкин. По его словам, также важная история - это изменение работы скорой помощи. "Если раньше скорая помощь, выезжая к пациенту, знала только базовую информацию того, что ей сообщили по телефону, то теперь скорая помощь, имея планшет, подключенный к общей базе данных, уже сразу понимает профиль человека, к которому она едет, всю его историю и, скорее всего, с чем ей придется столкнуться на месте вызова", - добавил он. Орешкин уточнил, что модернизация системы здравоохранения сейчас активно идет по всей стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, максим орешкин