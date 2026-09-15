Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/ii-873313129.html
ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин
ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ
ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин
Искусственный интеллект (ИИ) станет помощником человека в вопросах здоровья: российская медицина перейдет от лечения к долгосрочному управлению здоровьем,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:23+0300
2026-09-15T14:28+0300
технологии
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873313129.jpg?1789471733
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) станет помощником человека в вопросах здоровья: российская медицина перейдет от лечения к долгосрочному управлению здоровьем, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи. "Здесь то, что ожидает отрасль, переход от медицины, то есть от процесса лечения к долгосрочному управлению здоровьем. Внедрение платформ искусственного интеллекта, изменение бизнес-процессов, предиктивные модели, то, что будет серьезно менять подход к управлению здоровьем​", - сказал он. Орешкин добавил, что в первую очередь, необходимо думать о росте продолжительности жизни, на который влияет своевременное обращение к врачам. "Именно этому будут помогать цифровые платформы, которые будут содержать всю вашу информацию о здоровье в течение всей вашей жизни", - прокомментировал Орешкин. По его словам, также важная история - это изменение работы скорой помощи. "Если раньше скорая помощь, выезжая к пациенту, знала только базовую информацию того, что ей сообщили по телефону, то теперь скорая помощь, имея планшет, подключенный к общей базе данных, уже сразу понимает профиль человека, к которому она едет, всю его историю и, скорее всего, с чем ей придется столкнуться на месте вызова", - добавил он. Орешкин уточнил, что модернизация системы здравоохранения сейчас активно идет по всей стране.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, максим орешкин
Технологии, Максим Орешкин
14:23 15.09.2026 (обновлено: 14:28 15.09.2026)
 
ИИ станет помощником человека в вопросах здоровья, заявил Орешкин

Орешкин: ИИ в России станет помощником человека в вопросах здоровья

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) станет помощником человека в вопросах здоровья: российская медицина перейдет от лечения к долгосрочному управлению здоровьем, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи.
"Здесь то, что ожидает отрасль, переход от медицины, то есть от процесса лечения к долгосрочному управлению здоровьем. Внедрение платформ искусственного интеллекта, изменение бизнес-процессов, предиктивные модели, то, что будет серьезно менять подход к управлению здоровьем​", - сказал он.
Орешкин добавил, что в первую очередь, необходимо думать о росте продолжительности жизни, на который влияет своевременное обращение к врачам. "Именно этому будут помогать цифровые платформы, которые будут содержать всю вашу информацию о здоровье в течение всей вашей жизни", - прокомментировал Орешкин.
По его словам, также важная история - это изменение работы скорой помощи.
"Если раньше скорая помощь, выезжая к пациенту, знала только базовую информацию того, что ей сообщили по телефону, то теперь скорая помощь, имея планшет, подключенный к общей базе данных, уже сразу понимает профиль человека, к которому она едет, всю его историю и, скорее всего, с чем ей придется столкнуться на месте вызова", - добавил он.
Орешкин уточнил, что модернизация системы здравоохранения сейчас активно идет по всей стране.
 
ТехнологииМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала