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IT-эксперт рассказал о проблемах с iPhone после обновления до iOS 27 - 15.09.2026, ПРАЙМ
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IT-эксперт рассказал о проблемах с iPhone после обновления до iOS 27
IT-эксперт рассказал о проблемах с iPhone после обновления до iOS 27 - 15.09.2026, ПРАЙМ
IT-эксперт рассказал о проблемах с iPhone после обновления до iOS 27
Новое обновление iOS 27 не превращает смартфон в "кирпич", однако есть небольшое количество пользователей, которые столкнулись с проблемами, рассказал РИА... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:30+0300
2026-09-15T20:30+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Новое обновление iOS 27 не превращает смартфон в "кирпич", однако есть небольшое количество пользователей, которые столкнулись с проблемами, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков. Ранее ряд СМИ заявляли, что пользователи iPhone пожаловались на сбои после обновления до iOS 27. "Я бы пока не говорил, что iOS 27 массово превращает iPhone в "кирпичи". Жалобы действительно есть, причем некоторые выглядят довольно серьезно, но пока речь идет о небольшом числе пользователей. Формулировка про массовое превращение iPhone в "кирпичи" на сегодняшний день выглядит сильно преувеличенной", - сказал Зыков. Эксперт отметил, что отдельно встречается странная ситуация, когда пользователь выбирает обновление до iOS 27, а телефон показывает ему iOS 26.7. В этом случае, важно учитывать, что iOS 27 и iOS 26.7 Apple выпустила одновременно, то есть само появление обеих версий в меню обновления нормально. "Странность начинается в тот момент, когда пользователь выбирает iOS 27, а система после этого показывает ему 26.7. Поэтому здесь вполне может быть обычная ошибка интерфейса или серверных данных об обновлении, когда система скачивает правильную версию, но показывает пользователю неправильное название", - прокомментировал Зыков. Он добавил, что встречаются и более неприятные случаи. Например, владельцы некоторых iPhone жаловались, что после установки обновления, несмотря на то, что телефон включался, физические кнопки работали, но сенсор полностью переставал реагировать. Специалист уточнил, что важно не смешивать все эти истории в одну большую проблему. Ошибка при загрузке обновления, неправильное название версии на экране и полностью неработающий сенсор могут быть вообще разными сбоями. "Судя по количеству сообщений на форумах, проблема снова затронула очень небольшую долю владельцев iPhone. Пока обновлением пользуются миллионы людей, даже редкий сбой с вероятностью в сотые или тысячные доли процента в итоге дает несколько десятков реальных пострадавших", - заключил эксперт.
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192
40
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технологии, apple
Технологии, Apple
20:30 15.09.2026
 
IT-эксперт рассказал о проблемах с iPhone после обновления до iOS 27

IT-эксперт Зыков: обновление iOS 27 не превращает iPhone в "кирпич"

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Новое обновление iOS 27 не превращает смартфон в "кирпич", однако есть небольшое количество пользователей, которые столкнулись с проблемами, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
Ранее ряд СМИ заявляли, что пользователи iPhone пожаловались на сбои после обновления до iOS 27.
"Я бы пока не говорил, что iOS 27 массово превращает iPhone в "кирпичи". Жалобы действительно есть, причем некоторые выглядят довольно серьезно, но пока речь идет о небольшом числе пользователей. Формулировка про массовое превращение iPhone в "кирпичи" на сегодняшний день выглядит сильно преувеличенной", - сказал Зыков.
Эксперт отметил, что отдельно встречается странная ситуация, когда пользователь выбирает обновление до iOS 27, а телефон показывает ему iOS 26.7. В этом случае, важно учитывать, что iOS 27 и iOS 26.7 Apple выпустила одновременно, то есть само появление обеих версий в меню обновления нормально.
"Странность начинается в тот момент, когда пользователь выбирает iOS 27, а система после этого показывает ему 26.7. Поэтому здесь вполне может быть обычная ошибка интерфейса или серверных данных об обновлении, когда система скачивает правильную версию, но показывает пользователю неправильное название", - прокомментировал Зыков.
Он добавил, что встречаются и более неприятные случаи. Например, владельцы некоторых iPhone жаловались, что после установки обновления, несмотря на то, что телефон включался, физические кнопки работали, но сенсор полностью переставал реагировать.
Специалист уточнил, что важно не смешивать все эти истории в одну большую проблему. Ошибка при загрузке обновления, неправильное название версии на экране и полностью неработающий сенсор могут быть вообще разными сбоями.
"Судя по количеству сообщений на форумах, проблема снова затронула очень небольшую долю владельцев iPhone. Пока обновлением пользуются миллионы людей, даже редкий сбой с вероятностью в сотые или тысячные доли процента в итоге дает несколько десятков реальных пострадавших", - заключил эксперт.
 
ТехнологииApple
 
 
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