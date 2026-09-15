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Связь 5G стала доступна у некоторых россиян на iPhone - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Связь 5G стала доступна у некоторых россиян на iPhone
Связь 5G стала доступна у некоторых россиян на iPhone - 15.09.2026, ПРАЙМ
Связь 5G стала доступна у некоторых россиян на iPhone
Связь 5G стала доступна у ряда российских пользователей на iPhone, заметил корреспондент РИА Новости. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:51+0300
2026-09-15T22:52+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Связь 5G стала доступна у ряда российских пользователей на iPhone, заметил корреспондент РИА Новости. Так, на смартфонах Apple у ряда пользователей значок мобильного интернета изменился с LTE на 5G. На прошлой неделе "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Минцифры тогда отмечало, что сеть 5G будет доступна для пользователей Android в ближайшее время, доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения Apple.
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192
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40
технологии, apple
Технологии, Apple
22:51 15.09.2026 (обновлено: 22:52 15.09.2026)
 
Связь 5G стала доступна у некоторых россиян на iPhone

Связь 5G стала доступна у некоторых российских пользователей на iPhone

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Связь 5G стала доступна у ряда российских пользователей на iPhone, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, на смартфонах Apple у ряда пользователей значок мобильного интернета изменился с LTE на 5G.
На прошлой неделе "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов.
Минцифры тогда отмечало, что сеть 5G будет доступна для пользователей Android в ближайшее время, доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения Apple.
 
ТехнологииApple
 
 
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