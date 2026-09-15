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США и Израиль провели тайную встречу по конфликту с Ираном, пишет Axios

США и Израиль провели тайную встречу по конфликту с Ираном, пишет Axios - 15.09.2026, ПРАЙМ

США и Израиль провели тайную встречу по конфликту с Ираном, пишет Axios

Высокопоставленные военачальники США, Израиля и ряда арабских государств на прошлой неделе провели закрытую встречу в Германии, где обсудили ход военных... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:14+0300

2026-09-15T20:14+0300

2026-09-15T20:14+0300

израиль

сша

германия

дональд трамп

иран

ормузский пролив

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Высокопоставленные военачальники США, Израиля и ряда арабских государств на прошлой неделе провели закрытую встречу в Германии, где обсудили ход военных действий против Ирана и обстановку на Ближнем Востоке, передает портал Axios со ссылкой на израильские источники. "Высокопоставленные военачальники США, Израиля и ряда арабских стран встретились на прошлой неделе в Германии, чтобы обсудить войну с Ираном и более широкую напряженность в регионе", - пишет портал. По данным издания, закрытые переговоры организовал командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. При этом ни одна из участвовавших сторон публично не анонсировала мероприятие. По данным источников портала, глава CENTCOM заверил собравшихся, что Вашингтон не планирует выводить войска из региона. Кроме того, Купер ознакомил коллег с планом Пентагона по расширению судоходства в Ормузском проливе. По информации собеседников Axios, Израиль и Саудовская Аравия при содействии американского военного командования изучают варианты поддержки саудовских сил на фоне эскалации конфликта с йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), включая предоставление разведывательных данных по модели сотрудничества Израиля с ОАЭ. Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о военном вмешательстве против хуситов. Трамп отказался от прямого участия, однако Вашингтон выразил готовность усилить разведывательную поддержку Эр-Рияда.

израиль

сша

германия

иран

ормузский пролив

саудовская аравия

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израиль, сша, германия, дональд трамп, иран, ормузский пролив, саудовская аравия