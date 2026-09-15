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Италия продлила на 15 дней контроль на границах с Испанией

Италия продлила на 15 дней контроль на границах с Испанией - 15.09.2026, ПРАЙМ

Италия продлила на 15 дней контроль на границах с Испанией

Италия продлила еще на 15 дней контроль на воздушных и морских границах с Испанией, говорится в сообщении МВД. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:36+0300

2026-09-15T19:36+0300

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РИМ, 15 сен - ПРАЙМ. Италия продлила еще на 15 дней контроль на воздушных и морских границах с Испанией, говорится в сообщении МВД. "Министр внутренних дел (Италии - ред.) Маттео Пьянтедози принял сегодня решение продлить на 15 дней контроль на воздушных и морских границах с Испанией и уведомил об этом Еврокомиссию и коллег - министров стран Евросоюза", - говорится в сообщении. Решение о продлении было принято после заседания комитета по анализу миграции и безопасности границ. В МВД Италии отметили, что сохраняются высокие риски для внутренней безопасности, а также возможная угроза, связанная с проникновением террористов. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД Испании сообщало, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Большинство из них были возвращены в Марокко. Италия в ответ c 1 августа на миграционный кризис ввела дополнительные проверки пассажиров и транспорта, прибывающих из Испании. Впоследствии приостановка свободного передвижения на границах двух стран продлевалась дважды. В конце августа глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни сообщил, что Италия после восстановления контроля на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте не пропустила в страну 31 человека, в том числе восемь марокканцев.

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