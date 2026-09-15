https://1prime.ru/20260915/jabloko-873321050.html

"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию

"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию

Магазин косметики "Золотое яблоко" направил россиянке досудебную претензию после ее поста в соцсетях со сравнением цен у ритейлера и в другом магазине,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:58+0300

2026-09-15T17:58+0300

2026-09-15T17:58+0300

бизнес

золотое яблоко

threads

meta

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873321050.jpg?1789484331

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Магазин косметики "Золотое яблоко" направил россиянке досудебную претензию после ее поста в соцсетях со сравнением цен у ритейлера и в другом магазине, поскольку посчитал это недобросовестной рекламой, нарушающей репутацию бренда, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее во вторник в сети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) девушка опубликовала скриншот духов из "Золотого яблока", а спустя время поделилась ссылкой на другой магазин, где смогла приобрести их дешевле. Затем она сообщила, что ритейлер направил ей досудебную претензию за якобы недобросовестную рекламу. "Иногда под видом обратной связи появляется информация, которую можно расценивать как недобросовестную рекламу - с этой проблемой сталкиваются многие бренды: пользователи приводят необъективное сравнение условий покупки, а в их публикациях прослеживаются признаки рекламы - хвалебная риторика, ссылки на рекламируемые ресурсы с указанием их явных преимуществ и другие", - прокомментировал ритейлер. По мнению компании, такие публикации наносят ущерб репутации брендов, с которыми сравнивают рекламируемый объект. "Мы всегда стараемся уладить вопрос мирно в досудебном порядке, даже когда недобросовестный и рекламный характер информации очевиден. В ситуациях, когда мы неправы - готовы честно это признать и принести извинения. Но чаще всего оказывается, что пользователи действительно размещали рекламу, а известные бренды упоминали не из злого умысла, а для привлечения внимания - не осознавая, что тем самым нарушают законодательство", - добавили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, золотое яблоко, threads, meta