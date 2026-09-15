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"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию - 15.09.2026, ПРАЙМ
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"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию
"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию
Магазин косметики "Золотое яблоко" направил россиянке досудебную претензию после ее поста в соцсетях со сравнением цен у ритейлера и в другом магазине,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:58+0300
2026-09-15T17:58+0300
бизнес
золотое яблоко
threads
meta
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Магазин косметики "Золотое яблоко" направил россиянке досудебную претензию после ее поста в соцсетях со сравнением цен у ритейлера и в другом магазине, поскольку посчитал это недобросовестной рекламой, нарушающей репутацию бренда, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее во вторник в сети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) девушка опубликовала скриншот духов из "Золотого яблока", а спустя время поделилась ссылкой на другой магазин, где смогла приобрести их дешевле. Затем она сообщила, что ритейлер направил ей досудебную претензию за якобы недобросовестную рекламу. "Иногда под видом обратной связи появляется информация, которую можно расценивать как недобросовестную рекламу - с этой проблемой сталкиваются многие бренды: пользователи приводят необъективное сравнение условий покупки, а в их публикациях прослеживаются признаки рекламы - хвалебная риторика, ссылки на рекламируемые ресурсы с указанием их явных преимуществ и другие", - прокомментировал ритейлер. По мнению компании, такие публикации наносят ущерб репутации брендов, с которыми сравнивают рекламируемый объект. "Мы всегда стараемся уладить вопрос мирно в досудебном порядке, даже когда недобросовестный и рекламный характер информации очевиден. В ситуациях, когда мы неправы - готовы честно это признать и принести извинения. Но чаще всего оказывается, что пользователи действительно размещали рекламу, а известные бренды упоминали не из злого умысла, а для привлечения внимания - не осознавая, что тем самым нарушают законодательство", - добавили в пресс-службе.
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192
40
бизнес, золотое яблоко, threads, meta
Бизнес, Золотое яблоко, THREADS, Meta
17:58 15.09.2026
 
"Золотое яблоко" направило россиянке досудебную претензию

"Золотое яблоко" направило россиянке претензию после ее поста со сравнением цен

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Магазин косметики "Золотое яблоко" направил россиянке досудебную претензию после ее поста в соцсетях со сравнением цен у ритейлера и в другом магазине, поскольку посчитал это недобросовестной рекламой, нарушающей репутацию бренда, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее во вторник в сети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) девушка опубликовала скриншот духов из "Золотого яблока", а спустя время поделилась ссылкой на другой магазин, где смогла приобрести их дешевле. Затем она сообщила, что ритейлер направил ей досудебную претензию за якобы недобросовестную рекламу.
"Иногда под видом обратной связи появляется информация, которую можно расценивать как недобросовестную рекламу - с этой проблемой сталкиваются многие бренды: пользователи приводят необъективное сравнение условий покупки, а в их публикациях прослеживаются признаки рекламы - хвалебная риторика, ссылки на рекламируемые ресурсы с указанием их явных преимуществ и другие", - прокомментировал ритейлер.
По мнению компании, такие публикации наносят ущерб репутации брендов, с которыми сравнивают рекламируемый объект.
"Мы всегда стараемся уладить вопрос мирно в досудебном порядке, даже когда недобросовестный и рекламный характер информации очевиден. В ситуациях, когда мы неправы - готовы честно это признать и принести извинения. Но чаще всего оказывается, что пользователи действительно размещали рекламу, а известные бренды упоминали не из злого умысла, а для привлечения внимания - не осознавая, что тем самым нарушают законодательство", - добавили в пресс-службе.
 
БизнесЗолотое яблокоTHREADSMeta
 
 
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