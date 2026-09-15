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В Якутии начали строить глубоководный грузовой терминал Найба

В Якутии начали строить глубоководный грузовой терминал Найба - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Якутии начали строить глубоководный грузовой терминал Найба

Сооружение глубоководного грузового терминала Найба началось в морском порту Тикси в Якутии, он станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:27+0300

2026-09-15T15:27+0300

2026-09-15T15:27+0300

бизнес

якутия

дальний восток

арктика

николай патрушев

айсен николаев

владимир путин

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Сооружение глубоководного грузового терминала Найба началось в морском порту Тикси в Якутии, он станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ. "В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении. По поручению президента России Владимира Путина ведется разработка комплексного проекта развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора, напомнил Патрушев. "Найба должна стать опорной морской инфраструктурой для развития северо-востока Арктической зоны России, освоения её богатейшей минерально-сырьевой базы и повышения надежности северного завоза", - отметил Патрушев, слова которого приведены в сообщении. На объект уже прибыла первая строительная техника, специалисты начали инженерные изыскания для строительства причала. Для нужд первоначального этапа сначала будет возведен временный морской причал, на месте которого в дальнейшем появится постоянный порт. Инфраструктурным оператором и главным инвестором выступает компания "Таймыр Инвест". Запускающим проектом для терминала станет освоение Кючусского золоторудного месторождения. Временный причал обеспечит прием тяжелых проектных грузов с их последующей доставкой по зимнику "Найба-Кючус", отмечается в сообщении. "Новый терминал позволит снять одно из главных инфраструктурных ограничений Северо-Восточной Якутии. Это создает условия для реализации новых промышленных проектов, обеспечения северного завоза, формирования долгосрочной грузовой базы Трансарктического транспортного коридора", - заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, принципиально важно, что проект реализуется с привлечением частных инвестиций и создает условия для комплексного развития территории. Для Якутии нынешний проект - это возможность вовлечь в развитие огромные территории и богатейшую минерально-сырьевую базу, создавать новые производства и рабочие места, подчеркнул глава региона Айсен Николаев. "По сути, мы формируем новую транспортную основу для развития республики на десятилетия вперед", - пояснил он. По словам Николаева, в перспективе Найба станет одним из ключевых узлов маршрута "Мохэ–Найба" и более широкой системы Трансарктического транспортного коридора, связывающей Дальний Восток, российскую Арктику и международные рынки. Как отмечается в сообщении, пропускная способность маршрута "Мохэ-Найба" оценивается в 30 миллионов тонн в год. Общий объем инвестиций в его развитие оценивается в 1,13 триллионов рублей. "Мохэ-Найба" соединит Северо-Восточные провинции Китая с Арктическим побережьем, создав самый короткий маршрут для транзитных грузов и сократив традиционные маршруты через Суэцкий канал вдвое. Развитие маршрута также предусматривает строительство совмещенного мостового перехода через реку Амур и новых железнодорожных линий "Нижний Бестях – Найба" и "Нижний Бестях – Магадан". Ведутся переговоры с китайскими партнерами о создании единого российско-китайского инвестиционного контура.

якутия

дальний восток

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бизнес, якутия, дальний восток, арктика, николай патрушев, айсен николаев, владимир путин