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Канцлер Австрии заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию
Канцлер Австрии заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию - 15.09.2026, ПРАЙМ
Канцлер Австрии заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию в стране из-за правил Евросоюза. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:07+0300
2026-09-15T14:07+0300
2026-09-15T14:07+0300
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ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию в стране из-за правил Евросоюза.
По словам Штокера, Австрия производит значительную часть энергии из возобновляемых источников, однако действующая в ЕС система формирования цен приводит к тому, что стоимость электричества остается высокой.
"Пока действует система Merit Order, мы в Австрии платим за электроэнергию такие же высокие цены, как если бы электричество производилось на газовых электростанциях", - сказал Штокер на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Вене.
Штокер отметил, что такая ситуация негативно сказывается не только на Австрии, но и на конкурентоспособности Евросоюза в целом.
Система Merit Order предполагает, что оптовая цена электроэнергии на рынке формируется исходя из стоимости наиболее дорогого источника генерации, необходимого для покрытия спроса. Поэтому высокая стоимость газа может влиять на конечную цену электроэнергии даже при значительной доле более дешевой генерации из возобновляемых источников.
"Мы должны срочно подумать о том, как снизить цену на газ и в конечном итоге добиться отвязки цены на электроэнергию от цены на газ. Мы должны действовать на европейском уровне", - заявил канцлер.
Штокер подчеркнул, что проблему необходимо решать на уровне ЕС, поскольку отдельные государства не способны самостоятельно устранить все структурные причины высоких цен на энергию.
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мировая экономика, австрия, вена, ес
Мировая экономика, АВСТРИЯ, Вена, ЕС
Канцлер Австрии заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию
Канцлер Австрии Штокер заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию из-за правил ЕС
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о проблеме высоких цен на электроэнергию в стране из-за правил Евросоюза.
По словам Штокера, Австрия производит значительную часть энергии из возобновляемых источников, однако действующая в ЕС система формирования цен приводит к тому, что стоимость электричества остается высокой.
"Пока действует система Merit Order, мы в Австрии платим за электроэнергию такие же высокие цены, как если бы электричество производилось на газовых электростанциях", - сказал Штокер на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Вене.
Штокер отметил, что такая ситуация негативно сказывается не только на Австрии, но и на конкурентоспособности Евросоюза в целом.
Система Merit Order предполагает, что оптовая цена электроэнергии на рынке формируется исходя из стоимости наиболее дорогого источника генерации, необходимого для покрытия спроса. Поэтому высокая стоимость газа может влиять на конечную цену электроэнергии даже при значительной доле более дешевой генерации из возобновляемых источников.
"Мы должны срочно подумать о том, как снизить цену на газ и в конечном итоге добиться отвязки цены на электроэнергию от цены на газ. Мы должны действовать на европейском уровне", - заявил канцлер.
Штокер подчеркнул, что проблему необходимо решать на уровне ЕС, поскольку отдельные государства не способны самостоятельно устранить все структурные причины высоких цен на энергию.