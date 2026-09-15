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L'Oreal стала самой дорогой компанией во Франции - 15.09.2026, ПРАЙМ
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L'Oreal стала самой дорогой компанией во Франции
L'Oreal стала самой дорогой компанией во Франции - 15.09.2026, ПРАЙМ
L'Oreal стала самой дорогой компанией во Франции
Капитализация производителя косметики и парфюмерии L'Oreal впервые превысила показатель самой дорогой компании во Франции, специализирующейся на предметах... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:38+0300
2026-09-15T19:46+0300
бизнес
франция
l'oreal
lvmh
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Капитализация производителя косметики и парфюмерии L'Oreal впервые превысила показатель самой дорогой компании во Франции, специализирующейся на предметах роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), следует из данных торгов. По итогам торгов вторника цена акций L'Oreal снизилась на 0,78% - до 381,2 евро за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составила 202,951 миллиарда евро. Цена акций LVMH во вторник опустилась на 2,64% - до 406,45 евро. Ее рыночная стоимость на закрытии торгов составила 200,42 миллиарда евро. Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, обратили внимание на "эффект помады": когда экономическая ситуация выглядит мрачно, продавать небольшие приятные мелочи проще, чем предметы роскоши. "Люди просто не могут себе позволить покупать эти дорогие предметы роскоши и вместо этого балуют себя небольшими удовольствиями", - цитирует Рейтер аналитика Berenberg Ника Андерсона (Nick Anderson).
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бизнес, франция, l'oreal, lvmh
Бизнес, ФРАНЦИЯ, L'Oreal, LVMH
19:38 15.09.2026 (обновлено: 19:46 15.09.2026)
 
L'Oreal стала самой дорогой компанией во Франции

Производитель косметики и парфюмерии L'Oreal стал самой дорогой компанией во Франции

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Капитализация производителя косметики и парфюмерии L'Oreal впервые превысила показатель самой дорогой компании во Франции, специализирующейся на предметах роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), следует из данных торгов.
По итогам торгов вторника цена акций L'Oreal снизилась на 0,78% - до 381,2 евро за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составила 202,951 миллиарда евро.
Цена акций LVMH во вторник опустилась на 2,64% - до 406,45 евро. Ее рыночная стоимость на закрытии торгов составила 200,42 миллиарда евро.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, обратили внимание на "эффект помады": когда экономическая ситуация выглядит мрачно, продавать небольшие приятные мелочи проще, чем предметы роскоши.
"Люди просто не могут себе позволить покупать эти дорогие предметы роскоши и вместо этого балуют себя небольшими удовольствиями", - цитирует Рейтер аналитика Berenberg Ника Андерсона (Nick Anderson).
 
БизнесФРАНЦИЯL'OrealLVMH
 
 
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