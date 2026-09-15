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Казахстан увеличил экспорт угля транзитом через Россию на 20%

Казахстан увеличил экспорт угля транзитом через Россию на 20% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан увеличил экспорт угля транзитом через Россию на 20%

Казахстан в январе-июле 2026 года увеличил экспорт угля транзитом через территорию России на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,8... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T02:51+0300

2026-09-15T02:51+0300

2026-09-15T02:51+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан в январе-июле 2026 года увеличил экспорт угля транзитом через территорию России на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,8 миллиона тонн, что стало историческим максимумом для этого периода, следует из обзора агентства Argus, с которым ознакомились "Ведомости". "Казахстан увеличил экспорт угля транзитом через территорию России в январе-июле 2026 года на 20% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 7,8 миллиона тонн... Это исторический максимум для этого периода года", - приводит данные Argus "Ведомости". Отмечается, что в основном казахстанский уголь поставляется на рынок стран Евросоюза. Крупнейшими покупателями, по данным Argus, являются Польша и Нидерланды, также крупным импортером остается Турция. Кроме того, рост спроса на уголь в ЕС и Турции, согласно обзору, стал ключевой причиной увеличения транзитных поставок через Россию в этом году. Также в январе-июле казахстанские угольные компании поставляли транзитом через Россию продукцию в Китай, Японию и Малайзию. В прошлом году экспорт угля из Казахстана транзитом через Россию вырос на 27% к показателю 2024 года и достиг рекордных 11,7 миллиона тонн.

казахстан

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россия, казахстан, турция, польша, argus, ведомости, ес