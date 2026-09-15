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В Казахстане намерены использовать попутный газ для майнинга криптовалют

В Казахстане намерены использовать попутный газ для майнинга криптовалют - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Казахстане намерены использовать попутный газ для майнинга криптовалют

Электроэнергию, произведенную с помощью попутного газа нефтяных месторождений, намерены использовать для промышленного майнинга криптовалют в Казахстане, заявил | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:02+0300

2026-09-15T12:02+0300

2026-09-15T12:02+0300

казахстан

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АСТАНА, 15 сен - ПРАЙМ. Электроэнергию, произведенную с помощью попутного газа нефтяных месторождений, намерены использовать для промышленного майнинга криптовалют в Казахстане, заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов. "Сегодня на ряде нефтяных месторождений попутный газ используется не в полной мере. Часть его сжигается или закачивается обратно в пласт. Этот ресурс можно направить на производство электроэнергии прямо на месторождении. Полученную электроэнергию можно использовать для цифрового майнинга", - сказал Байтурсынов на заседании правительства, посвященном развитию отрасли цифровых активов. Вице-министр уточнил, что совместно с минэнерго разработан механизм, при котором майнер договаривается с недропользователем и устанавливает автономную электростанцию непосредственно на месторождении. Байтурсынов отметил, что этот проект не создает нагрузки на единую энергосистему страны, а простаивающий ресурс вовлекается в экономический оборот. По данным вице-министра, 18 июля правительство утвердило механизм стратегического цифрового майнинга. По его условиям инвестор за собственные средства завозит оборудование и строит центр обработки данных, электроэнергию закупает напрямую у электростанции по действующему тарифу, взамен майнеры передают 10% добытых цифровых активов в криптовалютный резерв государства. Байтурсынов сообщил, что общий плановый объем проекта – 300 мегаватт. Первый стратегический проект мощностью 90 мегаватт был запущен 12 сентября. В минцифры Казахстана рассчитали, что ожидаемый совокупный экономический эффект за семь лет составит 156 миллионов долларов. Также рассматривается возможность применения такого подхода к шахтному метану.

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