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Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия
Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия - 15.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия
Казахстан по итогам первого полугодия вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию по объему экспорта в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:57+0300
2026-09-15T12:57+0300
бизнес
мировая экономика
казахстан
белоруссия
агроэкспорт
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан по итогам первого полугодия вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию по объему экспорта в стоимостном выражении, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным данным, по итогам первого полугодия текущего года Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Беларусь по стоимостному объему отгрузок", - говорится в сообщении. В "Агроэкспорте" добавили, что, по оценкам экспертов, в первом полугодии 2026 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Казахстан на 42% в весе и почти на четверть в стоимости, до 4,6 миллиона тонн на сумму 2,1 миллиарда долларов. "Среди ведущих категорий продукции, поставляемой из России в Казахстан в первой половине текущего года, – пшеница, сахар, шоколад, подсолнечное масло, мучные изделия. Экспорт пшеницы в соседнюю страну с января по июнь превысил 213 миллионов долларов, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период", - уточнили в центре.
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бизнес, мировая экономика, казахстан, белоруссия, агроэкспорт
Бизнес, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Агроэкспорт
12:57 15.09.2026
 
Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия

Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан по итогам первого полугодия вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию по объему экспорта в стоимостном выражении, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным данным, по итогам первого полугодия текущего года Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Беларусь по стоимостному объему отгрузок", - говорится в сообщении.
В "Агроэкспорте" добавили, что, по оценкам экспертов, в первом полугодии 2026 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Казахстан на 42% в весе и почти на четверть в стоимости, до 4,6 миллиона тонн на сумму 2,1 миллиарда долларов.
"Среди ведущих категорий продукции, поставляемой из России в Казахстан в первой половине текущего года, – пшеница, сахар, шоколад, подсолнечное масло, мучные изделия. Экспорт пшеницы в соседнюю страну с января по июнь превысил 213 миллионов долларов, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период", - уточнили в центре.
 
БизнесМировая экономикаКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯАгроэкспорт
 
 
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