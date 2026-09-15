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Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия

Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия - 15.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей продовольствия

Казахстан по итогам первого полугодия вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию по объему экспорта в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:57+0300

2026-09-15T12:57+0300

2026-09-15T12:57+0300

бизнес

мировая экономика

казахстан

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агроэкспорт

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан по итогам первого полугодия вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию по объему экспорта в стоимостном выражении, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным данным, по итогам первого полугодия текущего года Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Беларусь по стоимостному объему отгрузок", - говорится в сообщении. В "Агроэкспорте" добавили, что, по оценкам экспертов, в первом полугодии 2026 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Казахстан на 42% в весе и почти на четверть в стоимости, до 4,6 миллиона тонн на сумму 2,1 миллиарда долларов. "Среди ведущих категорий продукции, поставляемой из России в Казахстан в первой половине текущего года, – пшеница, сахар, шоколад, подсолнечное масло, мучные изделия. Экспорт пшеницы в соседнюю страну с января по июнь превысил 213 миллионов долларов, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период", - уточнили в центре.

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бизнес, мировая экономика, казахстан, белоруссия, агроэкспорт