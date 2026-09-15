https://1prime.ru/20260915/kazahstan-873326113.html
Казахстан изучит возможности применения южнокорейских ММР
Казахстан изучит возможности применения южнокорейских ММР - 15.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан изучит возможности применения южнокорейских ММР
Казахстан изучит возможности применения южнокорейских малых модульных реакторов (ММР) в рамках подписанных между странами меморандумов о сотрудничестве в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:02+0300
2026-09-15T20:02+0300
2026-09-15T20:06+0300
казахстан
южная корея
сеул
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873326113.jpg?1789491984
АЛМА-АТА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан изучит возможности применения южнокорейских малых модульных реакторов (ММР) в рамках подписанных между странами меморандумов о сотрудничестве в атомной отрасли, сообщила пресс-служба казахстанского агентства по атомной энергии. Ранее во вторник представители профильных ведомств Казахстана и Южной Кореи подписали ряд документов, в том числе два меморандума о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. "В рамках подписанных сегодня меморандумов наши специалисты получат возможность более детально ознакомиться с корейскими технологиями ММР, изучить их технические и экономические характеристики, а также потенциальные возможности применения в Казахстане", - говорится в сообщении агентства. Также в агентстве напомнили, что стратегия развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года предусматривает оценку возможности использования ММР и определение мест для их размещения. Как отметили в пресс-службе, сотрудничество между двумя странами будет развиваться по нескольким направлениям: поставки оборудования для атомной промышленности, дальнейшее сотрудничество по поставкам казахстанского урана в Южную Корею, промышленная кооперация, ядерная и радиационная безопасность, а также подготовка кадров для атомной отрасли. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-16 сентября находится с государственным визитом в Южной Корее по приглашению президента Ли Чжэ Мена. В Сеуле 15 сентября состоялись переговоры на высшем уровне, 16 сентября Токаев примет участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея".
казахстан
южная корея
сеул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, южная корея, сеул, касым-жомарт токаев
КАЗАХСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан изучит возможности применения южнокорейских ММР
Казахстан изучит возможности применения южнокорейских малых модульных реакторов
АЛМА-АТА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан изучит возможности применения южнокорейских малых модульных реакторов (ММР) в рамках подписанных между странами меморандумов о сотрудничестве в атомной отрасли, сообщила пресс-служба казахстанского агентства по атомной энергии.
Ранее во вторник представители профильных ведомств Казахстана и Южной Кореи подписали ряд документов, в том числе два меморандума о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
"В рамках подписанных сегодня меморандумов наши специалисты получат возможность более детально ознакомиться с корейскими технологиями ММР, изучить их технические и экономические характеристики, а также потенциальные возможности применения в Казахстане", - говорится в сообщении агентства.
Также в агентстве напомнили, что стратегия развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года предусматривает оценку возможности использования ММР и определение мест для их размещения.
Как отметили в пресс-службе, сотрудничество между двумя странами будет развиваться по нескольким направлениям: поставки оборудования для атомной промышленности, дальнейшее сотрудничество по поставкам казахстанского урана в Южную Корею, промышленная кооперация, ядерная и радиационная безопасность, а также подготовка кадров для атомной отрасли.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-16 сентября находится с государственным визитом в Южной Корее по приглашению президента Ли Чжэ Мена. В Сеуле 15 сентября состоялись переговоры на высшем уровне, 16 сентября Токаев примет участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея".