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Казахстан изучит возможности применения южнокорейских ММР

Казахстан изучит возможности применения южнокорейских ММР - 15.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан изучит возможности применения южнокорейских ММР

Казахстан изучит возможности применения южнокорейских малых модульных реакторов (ММР) в рамках подписанных между странами меморандумов о сотрудничестве в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:02+0300

2026-09-15T20:02+0300

2026-09-15T20:06+0300

казахстан

южная корея

сеул

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан изучит возможности применения южнокорейских малых модульных реакторов (ММР) в рамках подписанных между странами меморандумов о сотрудничестве в атомной отрасли, сообщила пресс-служба казахстанского агентства по атомной энергии. Ранее во вторник представители профильных ведомств Казахстана и Южной Кореи подписали ряд документов, в том числе два меморандума о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. "В рамках подписанных сегодня меморандумов наши специалисты получат возможность более детально ознакомиться с корейскими технологиями ММР, изучить их технические и экономические характеристики, а также потенциальные возможности применения в Казахстане", - говорится в сообщении агентства. Также в агентстве напомнили, что стратегия развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года предусматривает оценку возможности использования ММР и определение мест для их размещения. Как отметили в пресс-службе, сотрудничество между двумя странами будет развиваться по нескольким направлениям: поставки оборудования для атомной промышленности, дальнейшее сотрудничество по поставкам казахстанского урана в Южную Корею, промышленная кооперация, ядерная и радиационная безопасность, а также подготовка кадров для атомной отрасли. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-16 сентября находится с государственным визитом в Южной Корее по приглашению президента Ли Чжэ Мена. В Сеуле 15 сентября состоялись переговоры на высшем уровне, 16 сентября Токаев примет участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея".

казахстан

южная корея

сеул

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казахстан, южная корея, сеул, касым-жомарт токаев