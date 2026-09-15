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В Киеве цены на бензин превысили 100 гривен
В Киеве цены на бензин превысили 100 гривен - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Киеве цены на бензин превысили 100 гривен
Цены на бензин в Киеве вслед дизельным топливом превысили 100 гривен, или 2,24 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live". | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:15+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин в Киеве вслед дизельным топливом превысили 100 гривен, или 2,24 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live".
"На столичных АЗС стоимость бензина А-100 уже достигла 100 гривен за литр. В частности, такая цена зафиксирована на АЗС UPG и "Укрнафты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
Как отмечается в публикации, дизельное топливо, цена которого недавно также перевалила за сотню, все еще не подешевело. При этом 92-й и 95-й бензин еще только приближается к важной психологической отметке: украинские журналисты сообщают, что его цена колеблется в районе 82 и 87 гривен за литр (1,84 и 1,95 доллара соответственно).
Ранее украинские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива на Украине впервые достигла отметки в 100 гривен, или 2,25 доллара за литр по действовавшему на тот момент курсу.
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киев, украина, укрнафта
В Киеве цены на бензин превысили 100 гривен
"Новости.Live": цены на бензин в Киеве превысили сто гривен
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин в Киеве вслед дизельным топливом превысили 100 гривен, или 2,24 доллара за литр, сообщает украинский портал "Новости.Live".
"На столичных АЗС стоимость бензина А-100 уже достигла 100 гривен за литр. В частности, такая цена зафиксирована на АЗС UPG и "Укрнафты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
Как отмечается в публикации, дизельное топливо, цена которого недавно также перевалила за сотню, все еще не подешевело. При этом 92-й и 95-й бензин еще только приближается к важной психологической отметке: украинские журналисты сообщают, что его цена колеблется в районе 82 и 87 гривен за литр (1,84 и 1,95 доллара соответственно).
Ранее украинские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива на Украине впервые достигла отметки в 100 гривен, или 2,25 доллара за литр по действовавшему на тот момент курсу.