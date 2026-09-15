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В Китае уровень безработицы в январе-августе составил 5,2%
В Китае уровень безработицы в январе-августе составил 5,2% - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Китае уровень безработицы в январе-августе составил 5,2%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-августе 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T05:48+0300
2026-09-15T05:48+0300
2026-09-15T05:48+0300
мировая экономика
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ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-августе 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
"В январе-августе средний уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
В августе уровень безработицы в Китае составил 5,3%. Кроме того, как отмечается в докладе, в среднем рабочее время за неделю по стране достигло 48,2 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2025 года составил 5,2% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы в 2026 году ожидается на уровне около 5,5%.
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мировая экономика, китай, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае уровень безработицы в январе-августе составил 5,2%
Госстат: уровень безработицы в Китае в январе-августе 2026 года составил 5,2%
ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-августе 2026 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
"В январе-августе средний уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
В августе уровень безработицы в Китае составил 5,3%. Кроме того, как отмечается в докладе, в среднем рабочее время за неделю по стране достигло 48,2 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2025 года составил 5,2% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы в 2026 году ожидается на уровне около 5,5%.