https://1prime.ru/20260915/kitaj-873296094.html

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,3%

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,3% - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,3%

Объем производства крупных промышленных предприятий в КНР в январе-августе 2026 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T05:48+0300

2026-09-15T05:48+0300

2026-09-15T05:48+0300

промышленность

мировая экономика

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873296094.jpg?1789440503

ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в КНР в январе-августе 2026 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. Согласно данным ведомства, объем производства в добывающей промышленности в январе-августе увеличился на 2,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%. В августе объем производства крупных промышленных предприятий в КНР вырос на 5,2% в годовом выражении. В январе-августе производство промышленных роботов выросло на 29%, сервисных - на 12,1%. Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов). Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, китай, кнр