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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,3%
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,3% - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,3%
Объем производства крупных промышленных предприятий в КНР в январе-августе 2026 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T05:48+0300
2026-09-15T05:48+0300
2026-09-15T05:48+0300
промышленность
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ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в КНР в январе-августе 2026 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
Согласно данным ведомства, объем производства в добывающей промышленности в январе-августе увеличился на 2,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%.
В августе объем производства крупных промышленных предприятий в КНР вырос на 5,2% в годовом выражении.
В январе-августе производство промышленных роботов выросло на 29%, сервисных - на 12,1%.
Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов).
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр
Промышленность, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,3%
Госстат: объем производства крупных промышленных предприятий в КНР вырос на 5,3%
ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в КНР в январе-августе 2026 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
Согласно данным ведомства, объем производства в добывающей промышленности в январе-августе увеличился на 2,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%.
В августе объем производства крупных промышленных предприятий в КНР вырос на 5,2% в годовом выражении.
В январе-августе производство промышленных роботов выросло на 29%, сервисных - на 12,1%.
Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов).
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.