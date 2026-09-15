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В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом
В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом
Обеспечение стабильных поставок энергии стало серьезным вызовом в августе для Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:18+0300
2026-09-15T12:18+0300
мировая экономика
китай
ближний восток
кнр
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Обеспечение стабильных поставок энергии стало серьезным вызовом в августе для Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй. По его словам, в августе из-за конфликта на Ближнем Востоке мировой рынок нефти сталкивался с колебаниями, а поставки важных видов сырья оставались напряженными. "Для Китая, который является крупным мировым импортером энергоресурсов и крупнейшей производственной державой, обеспечение стабильных поставок энергии и устойчивой работы предприятий стало серьезным вызовом", - заявил он, оценивая состояние экономики Китая. При этом, в августе Китай активно наращивал внутренние меры и расширял диверсификацию импорта, чтобы обеспечить эффективные внутренние энергетические поставки и поддержать стабильность производства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, китай, ближний восток, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КНР
12:18 15.09.2026
 
В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом

Госстат: обеспечение стабильных поставок энергии стало вызовом для Китая в августе

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Обеспечение стабильных поставок энергии стало серьезным вызовом в августе для Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.
По его словам, в августе из-за конфликта на Ближнем Востоке мировой рынок нефти сталкивался с колебаниями, а поставки важных видов сырья оставались напряженными.
"Для Китая, который является крупным мировым импортером энергоресурсов и крупнейшей производственной державой, обеспечение стабильных поставок энергии и устойчивой работы предприятий стало серьезным вызовом", - заявил он, оценивая состояние экономики Китая.
При этом, в августе Китай активно наращивал внутренние меры и расширял диверсификацию импорта, чтобы обеспечить эффективные внутренние энергетические поставки и поддержать стабильность производства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаКИТАЙБЛИЖНИЙ ВОСТОККНР
 
 
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