https://1prime.ru/20260915/kitaj-873305543.html

В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом

В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Китае назвали обеспечение стабильных поставок энергии вызовом

Обеспечение стабильных поставок энергии стало серьезным вызовом в августе для Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:18+0300

2026-09-15T12:18+0300

2026-09-15T12:18+0300

мировая экономика

китай

ближний восток

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873305543.jpg?1789463884

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Обеспечение стабильных поставок энергии стало серьезным вызовом в августе для Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй. По его словам, в августе из-за конфликта на Ближнем Востоке мировой рынок нефти сталкивался с колебаниями, а поставки важных видов сырья оставались напряженными. "Для Китая, который является крупным мировым импортером энергоресурсов и крупнейшей производственной державой, обеспечение стабильных поставок энергии и устойчивой работы предприятий стало серьезным вызовом", - заявил он, оценивая состояние экономики Китая. При этом, в августе Китай активно наращивал внутренние меры и расширял диверсификацию импорта, чтобы обеспечить эффективные внутренние энергетические поставки и поддержать стабильность производства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

китай

ближний восток

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, ближний восток, кнр