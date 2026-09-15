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Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ

Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ

Россия и Китай будут прорабатывать вопрос о введении бессрочного безвизового режима. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:51+0300

2026-09-15T17:51+0300

2026-09-15T17:51+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай будут прорабатывать вопрос о введении бессрочного безвизового режима. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, президент России Владимир Путин ранее отметил, что безвизовый режим с КНР можно было бы сделать постоянным. Захарова заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.Напомним, 20 июля Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также продлила безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, мария захарова, владимир путин, мид рф