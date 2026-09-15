https://1prime.ru/20260915/kitay-873320832.html
Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ
Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ
Россия и Китай будут прорабатывать вопрос о введении бессрочного безвизового режима. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:51+0300
2026-09-15T17:51+0300
2026-09-15T17:51+0300
россия
китай
мария захарова
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай будут прорабатывать вопрос о введении бессрочного безвизового режима. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, президент России Владимир Путин ранее отметил, что безвизовый режим с КНР можно было бы сделать постоянным. Захарова заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.Напомним, 20 июля Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также продлила безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, мария захарова, владимир путин, мид рф
РОССИЯ, КИТАЙ, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ
Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ
В МИД РФ подтвердили: идея бессрочного безвиза с Китаем будет прорабатываться