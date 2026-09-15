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Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ
Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ
Россия и Китай будут прорабатывать вопрос о введении бессрочного безвизового режима. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:51+0300
2026-09-15T17:51+0300
россия
китай
мария захарова
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай будут прорабатывать вопрос о введении бессрочного безвизового режима. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, президент России Владимир Путин ранее отметил, что безвизовый режим с КНР можно было бы сделать постоянным. Захарова заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.Напомним, 20 июля Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также продлила безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
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россия, китай, мария захарова, владимир путин, мид рф
РОССИЯ, КИТАЙ, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ
17:51 15.09.2026
 
Россия и Китай проработают идею бессрочного безвиза — МИД РФ

В МИД РФ подтвердили: идея бессрочного безвиза с Китаем будет прорабатываться

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай будут прорабатывать вопрос о введении бессрочного безвизового режима. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, президент России Владимир Путин ранее отметил, что безвизовый режим с КНР можно было бы сделать постоянным. Захарова заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.
Напомним, 20 июля Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также продлила безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
 
РОССИЯКИТАЙМария ЗахароваВладимир ПутинМИД РФ
 
 
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