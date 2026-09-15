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Китай ужесточил правила въезда и выезда

Китай ужесточил правила въезда и выезда - 15.09.2026, ПРАЙМ

Китай ужесточил правила въезда и выезда

Новый регламент Госсовета КНР, вступивший в силу 15 сентября, вводит дополнительные меры для защиты суверенитета и безопасности страны, а также прав выезжающих... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:37+0300

2026-09-15T19:37+0300

2026-09-15T19:37+0300

мировая экономика

китай

москва

госсовет

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Новый регламент Госсовета КНР, вступивший в силу 15 сентября, вводит дополнительные меры для защиты суверенитета и безопасности страны, а также прав выезжающих и въезжающих, сообщает Госсовет КНР. "Правила направлены на защиту законных прав выезжающих и въезжающих, а также суверенитета, безопасности и интересов развития государства", - заявили в ведомстве. Как отмечается в документе, власти будут публиковать предупреждения о рисках при посещении отдельных стран. Гражданам Китая, совершившим правонарушение за рубежом или нарушившим правила экспортного контроля, может быть запрещен выезд на срок от шести месяцев до трех лет. Иностранцам за ложные сведения при оформлении визы или на границе может быть запрещен въезд в Китай на срок от одного года до пяти лет. Для посредников при выезде и въезде вводится обязательная регистрация. За нелегальную деятельность - штрафы от 750 до 7500 долларов.

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мировая экономика, китай, москва, госсовет