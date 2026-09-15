Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/kolichestvo-873308567.html
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза - 15.09.2026, ПРАЙМ
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза
Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:15+0300
2026-09-15T13:15+0300
промышленность
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873308567.jpg?1789467355
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Вы знаете, что за последние пять лет наше станкостроение выросло и количественно, и качественно. Если в 2021 году отрасль представляли всего 40 предприятий, то сейчас вчетверо больше. Доля на отечественном рынке тоже существенно увеличилась - до нынешних 33%, во многом благодаря программе обновления и расширения мощностей в ОПК", - сказал он, выступая в ходе форума "День заказчика". Алиханов подчеркнул, что с каждым годом все больше новых видов оборудования осваивается российскими производителями. "Наши производители ведут работу по всем критическим позициям, которые мы выделили в нацпроекте. В приоритете вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, в том числе по титану; широкий ряд шлифовальных станков, зубообработка, тяжелые станки и прессы", - отметил министр.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
13:15 15.09.2026
 
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза

Глава Минпромторга Алиханов: число предприятий станкостроения в России выросло в 4 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Вы знаете, что за последние пять лет наше станкостроение выросло и количественно, и качественно. Если в 2021 году отрасль представляли всего 40 предприятий, то сейчас вчетверо больше. Доля на отечественном рынке тоже существенно увеличилась - до нынешних 33%, во многом благодаря программе обновления и расширения мощностей в ОПК", - сказал он, выступая в ходе форума "День заказчика".
Алиханов подчеркнул, что с каждым годом все больше новых видов оборудования осваивается российскими производителями.
"Наши производители ведут работу по всем критическим позициям, которые мы выделили в нацпроекте. В приоритете вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, в том числе по титану; широкий ряд шлифовальных станков, зубообработка, тяжелые станки и прессы", - отметил министр.
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала