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Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза - 15.09.2026, ПРАЙМ
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза
Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:15+0300
2026-09-15T13:15+0300
2026-09-15T13:15+0300
промышленность
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Вы знаете, что за последние пять лет наше станкостроение выросло и количественно, и качественно. Если в 2021 году отрасль представляли всего 40 предприятий, то сейчас вчетверо больше. Доля на отечественном рынке тоже существенно увеличилась - до нынешних 33%, во многом благодаря программе обновления и расширения мощностей в ОПК", - сказал он, выступая в ходе форума "День заказчика".
Алиханов подчеркнул, что с каждым годом все больше новых видов оборудования осваивается российскими производителями.
"Наши производители ведут работу по всем критическим позициям, которые мы выделили в нацпроекте. В приоритете вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, в том числе по титану; широкий ряд шлифовальных станков, зубообработка, тяжелые станки и прессы", - отметил министр.
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промышленность, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза
Глава Минпромторга Алиханов: число предприятий станкостроения в России выросло в 4 раза
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Вы знаете, что за последние пять лет наше станкостроение выросло и количественно, и качественно. Если в 2021 году отрасль представляли всего 40 предприятий, то сейчас вчетверо больше. Доля на отечественном рынке тоже существенно увеличилась - до нынешних 33%, во многом благодаря программе обновления и расширения мощностей в ОПК", - сказал он, выступая в ходе форума "День заказчика".
Алиханов подчеркнул, что с каждым годом все больше новых видов оборудования осваивается российскими производителями.
"Наши производители ведут работу по всем критическим позициям, которые мы выделили в нацпроекте. В приоритете вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, в том числе по титану; широкий ряд шлифовальных станков, зубообработка, тяжелые станки и прессы", - отметил министр.