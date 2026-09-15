https://1prime.ru/20260915/kolichestvo-873308567.html

Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза

Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза - 15.09.2026, ПРАЙМ

Количество предприятий станкостроения в России за пять лет выросло в 4 раза

Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

промышленность

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873308567.jpg?1789467355

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Количество предприятий станкостроения в России за последние пять лет выросло в 4 раза, а их доля на отечественном рынке увеличилась до 33%, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Вы знаете, что за последние пять лет наше станкостроение выросло и количественно, и качественно. Если в 2021 году отрасль представляли всего 40 предприятий, то сейчас вчетверо больше. Доля на отечественном рынке тоже существенно увеличилась - до нынешних 33%, во многом благодаря программе обновления и расширения мощностей в ОПК", - сказал он, выступая в ходе форума "День заказчика". Алиханов подчеркнул, что с каждым годом все больше новых видов оборудования осваивается российскими производителями. "Наши производители ведут работу по всем критическим позициям, которые мы выделили в нацпроекте. В приоритете вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, в том числе по титану; широкий ряд шлифовальных станков, зубообработка, тяжелые станки и прессы", - отметил министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг