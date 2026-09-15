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Курс юаня после утреннего роста перешел к символическому снижению
Курс юаня после утреннего роста перешел к символическому снижению - 15.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня после утреннего роста перешел к символическому снижению
Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего роста перешел к символическому снижению, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:55+0300
2026-09-15T13:55+0300
2026-09-15T13:55+0300
рынок
псб
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего роста перешел к символическому снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,56 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,63 рубля.
В последние дни стоимость юаня пытается консолидироваться выше отметки 12,5 рубля, выступающей ближайшей технической поддержкой, рассуждает Денис Попов из ПСБ.
"Полагаем, эта тенденция может продолжиться. В краткосрочной перспективе рассчитываем на закрепление курсовых котировок в середине диапазона 12,3-12,8 рубля за юань", - заключает он.
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рынок, псб
Курс юаня после утреннего роста перешел к символическому снижению
Курс юаня после утреннего роста перешел к символическому снижению
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего роста перешел к символическому снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,56 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,63 рубля.
В последние дни стоимость юаня пытается консолидироваться выше отметки 12,5 рубля, выступающей ближайшей технической поддержкой, рассуждает Денис Попов из ПСБ.
"Полагаем, эта тенденция может продолжиться. В краткосрочной перспективе рассчитываем на закрепление курсовых котировок в середине диапазона 12,3-12,8 рубля за юань", - заключает он.