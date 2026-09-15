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Курс юаня на Мосбирже незначительно меняется к российской валюте
Курс юаня на Мосбирже незначительно меняется к российской валюте - 15.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже незначительно меняется к российской валюте
Курс китайской валюты по отношению к российской днем во вторник незначительно меняется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:42+0300
2026-09-15T15:42+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем во вторник незначительно меняется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.14 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 12,55 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,63 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,55 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,26 рубля. Рубль в боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник разнонаправленно меняется относительно уровня предыдущего закрытия. "Ослабление рубля в последнее время замедлилось на фоне выравнивания баланса спроса и предложения на валютном рынке. В частности, поддержку российской валюте оказывает уменьшение объемов пополнения ФНБ монетарными властями, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ. После решения регулятора сохранить ставку на уровне 14% годовых этот фактор продолжает поддерживать привлекательность рублевых инструментов. Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие мировые цены на нефть", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,99% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.16 мск росла на 0,8%, до 106,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 99,6 пункта. Прогнозы Рубль получает поддержку от растущего профицита текущего счета и осеннего дивидендного сезона - в сентябре-октябре компании направят инвесторам около 497 миллиардов рублей, из них более 85% придется на пятерку эмитентов во главе с "Газпром нефтью" и "Новатэком", что традиционно сопровождается частичной конвертацией валютной выручки, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В целом, рынок остается относительно сбалансированным, высокие цены на нефть удерживают рубль от ослабления, в то время как геополитические риски препятствуют его чрезмерному укреплению, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "При прочих равных валютные курсы могут продолжить консолидироваться в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро", - оценивает он.
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рынок, торги, фнб, газпром, газпром нефть
Рынок, Торги, ФНБ, Газпром, Газпром нефть
Курс юаня на Мосбирже незначительно меняется к российской валюте
Курс юаня на Мосбирже незначительно меняется относительно уровня предыдущего закрытия
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем во вторник незначительно меняется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.14 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 12,55 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,63 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,55 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,26 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник разнонаправленно меняется относительно уровня предыдущего закрытия.
"Ослабление рубля в последнее время замедлилось на фоне выравнивания баланса спроса и предложения на валютном рынке. В частности, поддержку российской валюте оказывает уменьшение объемов пополнения ФНБ монетарными властями, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ. После решения регулятора сохранить ставку на уровне 14% годовых этот фактор продолжает поддерживать привлекательность рублевых инструментов. Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие мировые цены на нефть", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,99% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.16 мск росла на 0,8%, до 106,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 99,6 пункта.
Рубль получает поддержку от растущего профицита текущего счета и осеннего дивидендного сезона - в сентябре-октябре компании направят инвесторам около 497 миллиардов рублей, из них более 85% придется на пятерку эмитентов во главе с "Газпром нефтью" и "Новатэком", что традиционно сопровождается частичной конвертацией валютной выручки, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В целом, рынок остается относительно сбалансированным, высокие цены на нефть удерживают рубль от ослабления, в то время как геополитические риски препятствуют его чрезмерному укреплению, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"При прочих равных валютные курсы могут продолжить консолидироваться в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро", - оценивает он.