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Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1%

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе снизился на 5,1%, а в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:15+0300

2026-09-15T18:15+0300

2026-09-15T18:15+0300

рынок

россия

реальный эффективный курс рубля

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе снизился на 5,1%, а в августе - на 7,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 6,7% по сравнению с июлем, к евро - на 8,1%, а к юаню - на 7,4%. Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 6,4%, к евро - на 7,7%, к юаню - на 6,9%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, реальный эффективный курс рубля