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Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1% - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1%
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе снизился на 5,1%, а в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:15+0300
2026-09-15T18:15+0300
рынок
россия
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе снизился на 5,1%, а в августе - на 7,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 6,7% по сравнению с июлем, к евро - на 8,1%, а к юаню - на 7,4%. Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 6,4%, к евро - на 7,7%, к юаню - на 6,9%.
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рынок, россия, реальный эффективный курс рубля
Рынок, РОССИЯ, реальный эффективный курс рубля
18:15 15.09.2026
 
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1%

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 5,1% и в августе на 7,1%

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе снизился на 5,1%, а в августе - на 7,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 6,7% по сравнению с июлем, к евро - на 8,1%, а к юаню - на 7,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 6,4%, к евро - на 7,7%, к юаню - на 6,9%.
 
РынокРОССИЯреальный эффективный курс рубля
 
 
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