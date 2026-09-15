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Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров

Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:08+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. "Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

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россия, финансы, украина, сергей лавров, мид рф, ес