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Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров
Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:08+0300
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финансы
украина
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. "Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
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россия, финансы, украина, сергей лавров, мид рф, ес
РОССИЯ, Финансы, УКРАИНА, Сергей Лавров, МИД РФ, ЕС
12:08 15.09.2026
 
Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк" Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом.
"Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
 
РОССИЯФинансыУКРАИНАСергей ЛавровМИД РФЕС
 
 
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