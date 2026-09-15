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Лавров прокомментировал идею вывести российские активы из Бельгии
Лавров прокомментировал идею вывести российские активы из Бельгии - 15.09.2026, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал идею вывести российские активы из Бельгии
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попыткой организовать круговую поруку предложение вывести замороженные российские средства из-под юрисдикции Бельгии и... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:18+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попыткой организовать круговую поруку предложение вывести замороженные российские средства из-под юрисдикции Бельгии и перевести их на счет общеевропейской структуры.
"Хотят перевести на какой-то счет, который будет общеевросоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
По его словам, в Евросоюзе изобретают "различные квазиюридические основания" для вывода российских средств из-под бельгийской юрисдикции, поскольку премьер-министр Бельгии категорически отказывается предпринимать шаги в направлении их конфискации.
Лавров добавил, что в ЕС пытаются представить ситуацию таким образом, что сами средства принадлежат России, однако прибыль от них сверх оговоренной доли российской стороне не принадлежит.
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россия, мировая экономика, бельгия, украина, сергей лавров, ес, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попыткой организовать круговую поруку предложение вывести замороженные российские средства из-под юрисдикции Бельгии и перевести их на счет общеевропейской структуры.
"Хотят перевести на какой-то счет, который будет общеевросоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
По его словам, в Евросоюзе изобретают "различные квазиюридические основания" для вывода российских средств из-под бельгийской юрисдикции, поскольку премьер-министр Бельгии категорически отказывается предпринимать шаги в направлении их конфискации.
Лавров добавил, что в ЕС пытаются представить ситуацию таким образом, что сами средства принадлежат России, однако прибыль от них сверх оговоренной доли российской стороне не принадлежит.