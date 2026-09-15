https://1prime.ru/20260915/lavrov-873305461.html

Лавров прокомментировал идею вывести российские активы из Бельгии

Лавров прокомментировал идею вывести российские активы из Бельгии - 15.09.2026, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал идею вывести российские активы из Бельгии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попыткой организовать круговую поруку предложение вывести замороженные российские средства из-под юрисдикции Бельгии и... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:18+0300

2026-09-15T12:18+0300

2026-09-15T12:18+0300

россия

мировая экономика

бельгия

украина

сергей лавров

ес

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873305461.jpg?1789463882

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попыткой организовать круговую поруку предложение вывести замороженные российские средства из-под юрисдикции Бельгии и перевести их на счет общеевропейской структуры. "Хотят перевести на какой-то счет, который будет общеевросоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины. По его словам, в Евросоюзе изобретают "различные квазиюридические основания" для вывода российских средств из-под бельгийской юрисдикции, поскольку премьер-министр Бельгии категорически отказывается предпринимать шаги в направлении их конфискации. Лавров добавил, что в ЕС пытаются представить ситуацию таким образом, что сами средства принадлежат России, однако прибыль от них сверх оговоренной доли российской стороне не принадлежит.

бельгия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бельгия, украина, сергей лавров, ес, мид рф, мид