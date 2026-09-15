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Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники

Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники - 15.09.2026, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники

Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:54+0300

2026-09-15T12:54+0300

2026-09-15T12:54+0300

россия

украина

киев

сергей лавров

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Совсем недавно господин Зеленский заявил, что намерен использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве… То есть пригрозил сбивать гражданские самолеты. Это откровенно террористическая угроза. Она лишний раз подчеркивает преступную сущность киевского режима", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины. Лавров добавил, что страны, оказывающие Киеву финансовую и военную помощь, становятся прямыми соучастниками терактов и военных преступлений.

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россия, украина, киев, сергей лавров