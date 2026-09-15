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Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники - 15.09.2026, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники
Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:54+0300
2026-09-15T12:54+0300
2026-09-15T12:54+0300
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украина
киев
сергей лавров
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Совсем недавно господин Зеленский заявил, что намерен использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве… То есть пригрозил сбивать гражданские самолеты. Это откровенно террористическая угроза. Она лишний раз подчеркивает преступную сущность киевского режима", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
Лавров добавил, что страны, оказывающие Киеву финансовую и военную помощь, становятся прямыми соучастниками терактов и военных преступлений.
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россия, украина, киев, сергей лавров
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники
Лавров назвал угрозы Киева использовать беспилотники против авиации преступной сущностью
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Совсем недавно господин Зеленский заявил, что намерен использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве… То есть пригрозил сбивать гражданские самолеты. Это откровенно террористическая угроза. Она лишний раз подчеркивает преступную сущность киевского режима", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
Лавров добавил, что страны, оказывающие Киеву финансовую и военную помощь, становятся прямыми соучастниками терактов и военных преступлений.