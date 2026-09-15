Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/lavrov-873307569.html
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники - 15.09.2026, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники
Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:54+0300
2026-09-15T12:54+0300
россия
украина
киев
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873307569.jpg?1789466066
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Совсем недавно господин Зеленский заявил, что намерен использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве… То есть пригрозил сбивать гражданские самолеты. Это откровенно террористическая угроза. Она лишний раз подчеркивает преступную сущность киевского режима", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины. Лавров добавил, что страны, оказывающие Киеву финансовую и военную помощь, становятся прямыми соучастниками терактов и военных преступлений.
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, киев, сергей лавров
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров
12:54 15.09.2026
 
Лавров прокомментировал угрозы Киева использовать беспилотники

Лавров назвал угрозы Киева использовать беспилотники против авиации преступной сущностью

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Совсем недавно господин Зеленский заявил, что намерен использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве… То есть пригрозил сбивать гражданские самолеты. Это откровенно террористическая угроза. Она лишний раз подчеркивает преступную сущность киевского режима", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
Лавров добавил, что страны, оказывающие Киеву финансовую и военную помощь, становятся прямыми соучастниками терактов и военных преступлений.
 
РОССИЯУКРАИНАКиевСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала