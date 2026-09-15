https://1prime.ru/20260915/mahachkala-873319983.html

В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд

В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд

Мировой гастрономический рекорд установлен на фестивале "Хранители традиций" в Махачкале - на 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:13+0300

2026-09-15T17:13+0300

2026-09-15T17:13+0300

бизнес

общество

махачкала

дагестан

кавказ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873319983.jpg?1789481609

ГРОЗНЫЙ, 15 сен - ПРАЙМ. Мировой гастрономический рекорд установлен на фестивале "Хранители традиций" в Махачкале - на 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира, сообщает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. "В Махачкале на фестивале "Хранители традиций" установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира", - говорится в сообщении минтуризма. Отмечается, что в создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представители 89 регионов России - от Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера.

махачкала

дагестан

кавказ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , махачкала, дагестан, кавказ