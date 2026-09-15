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В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд
В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд
Мировой гастрономический рекорд установлен на фестивале "Хранители традиций" в Махачкале - на 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:13+0300
2026-09-15T17:13+0300
2026-09-15T17:13+0300
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен - ПРАЙМ. Мировой гастрономический рекорд установлен на фестивале "Хранители традиций" в Махачкале - на 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира, сообщает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.
"В Махачкале на фестивале "Хранители традиций" установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира", - говорится в сообщении минтуризма.
Отмечается, что в создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представители 89 регионов России - от Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера.
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В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд
В Махачкале на фестивале "Хранители традиций" представили 305 блюд
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - ПРАЙМ. Мировой гастрономический рекорд установлен на фестивале "Хранители традиций" в Махачкале - на 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира, сообщает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.
"В Махачкале на фестивале "Хранители традиций" установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира", - говорится в сообщении минтуризма.
Отмечается, что в создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представители 89 регионов России - от Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера.