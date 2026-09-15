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Мерц намерен представить меры по сдерживанию роста цен на бензин в ФРГ

Мерц намерен представить меры по сдерживанию роста цен на бензин в ФРГ - 15.09.2026, ПРАЙМ

Мерц намерен представить меры по сдерживанию роста цен на бензин в ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении представить в ближайшее время новый пакет мер по сдерживанию резко возросших цен на автомобильное топливо в Германии | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T16:22+0300

2026-09-15T16:22+0300

2026-09-15T16:22+0300

мировая экономика

германия

фрг

ближний восток

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении представить в ближайшее время новый пакет мер по сдерживанию резко возросших цен на автомобильное топливо в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Конкретный инструментарий еще не определен. Однако вы можете исходить из того, что очень скоро мы представим соответствующее предложение", - заявил Мерц, выступая на мероприятии немецкой ассоциации оптовой и внешней торговли (BGA). Канцлер ФРГ констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей. В этой связи он заверил, что правительство ФРГ находится в тесном контакте с региональными властями для выработки дальнейших шагов по стабилизации цен на горючее. Немецкий автоклуб ADAC сообщил во вторник, что цены на самый бюджетный бензин марки E10 в Германии обновили исторический рекорд, составив 2,28 евро за литр в среднем по стране. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

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мировая экономика, германия, фрг, ближний восток, фридрих мерц