https://1prime.ru/20260915/mestorozhdenie-873323489.html

Месторождение в Мурманской области в третий раз не нашло покупателя

Месторождение в Мурманской области в третий раз не нашло покупателя - 15.09.2026, ПРАЙМ

Месторождение в Мурманской области в третий раз не нашло покупателя

Заявки не поступили на участие в торгах на месторождение Гремяха-Вырмес в Мурманской области с запасами титана и фосфора, ранее участок недр выставлялся на... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:11+0300

2026-09-15T19:11+0300

2026-09-15T19:20+0300

россия

роснедра

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Заявки не поступили на участие в торгах на месторождение Гремяха-Вырмес в Мурманской области с запасами титана и фосфора, ранее участок недр выставлялся на торги дважды, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". "По окончании срока подачи заявок до 18.00 14.09.2026 (время московское) заявки не поступили ... признать аукцион на право пользования участком недр Гремяха-Вырмес, расположенным в Кольском районе Мурманской области, для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, несостоявшимся", - сказано в протоколе. Заявки на участие в торгах принимались по 14 сентября, начальная цена за лицензию в 25 лет составила 138,587 миллиона рублей. В прошлый раз Роснедра выставляли на аукцион данный участок в 2025 году со стартовым платежом в 221,888 миллиона рублей, в 2024 году - за 821,59 миллиона рублей. Оба раза заявок на участие в торгах не было. Отмечается, что запасы руды титана по категории С2 оцениваются в 74,3 миллиона тонн со средним содержанием в 6,85%, по В+С1+С2 - 166,3 миллиона тонн при среднем содержании в 6,95%. При этом запасы оксида титана по категории С2 составляют примерно 5,09 миллиона тонн, а оксида фосфора - 2,4 миллиона тонн, по В+С1+С2 - 11,6 миллиона тонн титана и 5,5 миллиона тонн фосфора. К лицензированию предлагаются прогнозные ресурсы диоксида титана (TiO2) по категории Р1 в 11,556 миллиона тонн при среднем содержании 6,95%, а также пентоксида фосфора (Р2О5) по Р1 - 5,494 миллиона тонн при среднем содержании 3,3%, следует из приказа Севзапнедр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, роснедра