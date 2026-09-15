https://1prime.ru/20260915/minfin-873314069.html

Минфин готовит изменения, чтобы разрешить регионам выводить компании на IPO

Минфин готовит изменения, чтобы разрешить регионам выводить компании на IPO - 15.09.2026, ПРАЙМ

Минфин готовит изменения, чтобы разрешить регионам выводить компании на IPO

Министерство финансов России готовит изменения в законодательство, чтобы разрешить регионам выводить компании с госучастием на первичное публичное размещение... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:32+0300

2026-09-15T14:32+0300

2026-09-15T14:43+0300

финансы

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873314069.jpg?1789472632

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов России готовит изменения в законодательство, чтобы разрешить регионам выводить компании с госучастием на первичное публичное размещение акций (IPO), сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев."Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов, на IPO и готовы это делать в ближайшее время", - сказал он на форуме РБК "Кэпитал Маркетс"."Единственное, что мы столкнулись с небольшим нормативным ограничением - по закону о приватизации нельзя продавать доли субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Поэтому мы сейчас соответствующие изменения подготовим в законодательство для того чтобы эти ограничения снять, и надеюсь в ближайшее время увидим первые кейсы", - добавил Яковлев.По его словам, Минфин с конца прошлого года запустил активный диалог с региональным сегментом для того, чтобы более активно рассказывать средним и небольшим региональным компаниям о возможностях не только долевого финансирования, но и долгового."Видим активную обратную связь, очень многие компании смотрят в этом направлении, уже запускают этот процесс, даже несмотря на то, где рынок сейчас находится", - сказал директор департамента.Большой вопрос у всех относительно того, сколько это стоит с точки зрения организаторов, отметил Яковлев."Мы хотим изменить условия и привести в соответствии с тем, как это работает по федеральной собственности. Там, соответственно, есть возможность по отдельному решению правительства такие сделки проводить. Ровно таким же образом происходит продажа тех пакетов, которые находятся в собственности Российской Федерации", - уточнил Яковлев журналистам в кулуарах форума.По его словам, самих компаний, которые находятся в собственности субъектов, безусловно много. "Дальше вопрос идет по воронке. Во-первых, какие из этих компаний в целом нуждаются в том, чтобы быть проданными? Это вопросы региона. Потому что привлеченные деньги мы здесь преимущественно, безусловно, рассматриваем cash-in, когда привлеченные деньги пойдут в дальнейшем на развитие бизнеса, но где-то это может быть и, соответственно, пополнение региональной казны", - сказал глава департамента.Следующий важный аспект, насколько эти компании, в принципе, подлежат тому, чтобы быть эмитентами на публичном рынке. Это вопрос бизнес-модели, насколько этот бизнес действительно является рыночным, может генерировать денежный поток, поскольку инвестор всегда нацелен на то, чтобы бизнес развивался, сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, минфин рф, минфин