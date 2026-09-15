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В Минфине рассказали о выборе предлагаемых инвесторам гособлигаций

В Минфине рассказали о выборе предлагаемых инвесторам гособлигаций - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о выборе предлагаемых инвесторам гособлигаций

Минфин России гибко подходит к выбору предлагаемых инвесторам государственных облигаций, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Алексей... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:41+0300

2026-09-15T14:41+0300

2026-09-15T14:43+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минфин России гибко подходит к выбору предлагаемых инвесторам государственных облигаций, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев. Минфин 2 сентября возобновил проведение аукционов размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), которые приостановил в июле в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. На первом после паузы аукционе министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29031 объемом 1 триллион рублей по номинальной стоимости, который был утвержден в июле. Минфин тогда разместил бонды на 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,425 триллиона. Цена отсечения составила 92,5% от номинала, средневзвешенная цена - 92,5122% от номинала. Выручка от размещения составила 938,872 миллиарда рублей. "Решение, которое было принято в сентябре, оно продемонстрировало гибкость. То есть, мы всегда подходим гибко. Там, где эта гибкость будет нужна, она будет применяться", - отметил Яковлев на форуме РБК "Кэпитал Маркетс" "В целом это свидетельствует о том, что Минфин готов подходить гибко - в тех случаях, когда виден устойчивый спрос на определенные инструменты, мы такие инструменты готовы предлагать", - добавил чиновник. По его словам, задача Минфина не просто выполнить план заимствований, но не брать при этом на себя избыточный риск. "Не накапливать избыточный процентный риск, поэтому долгосрочная стратегия направлена на то, чтобы большую часть в структуре заимствований составляли инструменты с фиксированной доходностью", - пояснил Яковлев. "У нас в приоритете инструменты со сроком свыше 10 лет, и данные по 2025 году это демонстрируют - более половины выпусков были именно с такими сроками", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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