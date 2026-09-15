https://1prime.ru/20260915/minfin-873318593.html

Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков - 15.09.2026, ПРАЙМ

Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин России в среду, 16 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T16:12+0300

2026-09-15T16:12+0300

2026-09-15T16:12+0300

рынок

финансы

россия

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873318593.jpg?1789477973

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 16 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками "премии" к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, минфин рф, минфин