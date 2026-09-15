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Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков - 15.09.2026, ПРАЙМ
Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин России в среду, 16 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:12+0300
2026-09-15T16:12+0300
рынок
финансы
россия
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 16 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками "премии" к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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рынок, финансы, россия, минфин рф, минфин
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
16:12 15.09.2026
 
Минфин 16 сентября предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин России 16 сентября на аукционах размещения ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 16 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками "премии" к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
 
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