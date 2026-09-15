Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/minpromtorg-873308397.html
Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения
Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения - 15.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения
Меры поддержки доступны российским предприятиям в сфере станкостроения на всех этапах жизненного цикла продукции, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:15+0300
2026-09-15T13:15+0300
россия
промышленность
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873308397.jpg?1789467348
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Меры поддержки доступны российским предприятиям в сфере станкостроения на всех этапах жизненного цикла продукции, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Что касается мер поддержки, мы их выстроили по всем этапам жизненного цикла продукции", - отметил министр, выступая в ходе форума "День заказчика". Так, на стадии разработки станка существуют субсидия на НИОКРы и субсидия заказчикам, направленная на финансирование НИОКР по разработке специализированного оборудования. С 2025 года по этой мере поддержано 12 проектов почти на 10 миллиардов рублей, добавил Алиханов. В то же время на стадии организации производства предоставляются займы и кредиты Фонда развития промышленности или "МСП Банка" с льготными процентными ставкам. Затем на этапе продаж доступно субсидирование скидки, которая позволяет производителю устанавливать конкурентоспособную цену без потери прибыли. "Этой мерой воспользовались 25 станкостроительных предприятий на сумму более 1,8 миллиарда рублей, что позволило реализовать продукцию на 5,8 миллиарда рублей", - перечислил министр.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Минпромторг
13:15 15.09.2026
 
Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения

Алиханов: меры поддержки доступны предприятиям станкостроения на всех этапах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Меры поддержки доступны российским предприятиям в сфере станкостроения на всех этапах жизненного цикла продукции, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Что касается мер поддержки, мы их выстроили по всем этапам жизненного цикла продукции", - отметил министр, выступая в ходе форума "День заказчика".
Так, на стадии разработки станка существуют субсидия на НИОКРы и субсидия заказчикам, направленная на финансирование НИОКР по разработке специализированного оборудования. С 2025 года по этой мере поддержано 12 проектов почти на 10 миллиардов рублей, добавил Алиханов.
В то же время на стадии организации производства предоставляются займы и кредиты Фонда развития промышленности или "МСП Банка" с льготными процентными ставкам.
Затем на этапе продаж доступно субсидирование скидки, которая позволяет производителю устанавливать конкурентоспособную цену без потери прибыли.
"Этой мерой воспользовались 25 станкостроительных предприятий на сумму более 1,8 миллиарда рублей, что позволило реализовать продукцию на 5,8 миллиарда рублей", - перечислил министр.
 
РОССИЯПромышленностьАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала