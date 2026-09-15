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Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения

Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения - 15.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о мерах поддержки станкостроения

Меры поддержки доступны российским предприятиям в сфере станкостроения на всех этапах жизненного цикла продукции, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

россия

промышленность

антон алиханов

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Меры поддержки доступны российским предприятиям в сфере станкостроения на всех этапах жизненного цикла продукции, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Что касается мер поддержки, мы их выстроили по всем этапам жизненного цикла продукции", - отметил министр, выступая в ходе форума "День заказчика". Так, на стадии разработки станка существуют субсидия на НИОКРы и субсидия заказчикам, направленная на финансирование НИОКР по разработке специализированного оборудования. С 2025 года по этой мере поддержано 12 проектов почти на 10 миллиардов рублей, добавил Алиханов. В то же время на стадии организации производства предоставляются займы и кредиты Фонда развития промышленности или "МСП Банка" с льготными процентными ставкам. Затем на этапе продаж доступно субсидирование скидки, которая позволяет производителю устанавливать конкурентоспособную цену без потери прибыли. "Этой мерой воспользовались 25 станкостроительных предприятий на сумму более 1,8 миллиарда рублей, что позволило реализовать продукцию на 5,8 миллиарда рублей", - перечислил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг