https://1prime.ru/20260915/minzdrav-873296704.html

Минздрав рекомендовал производителям валацикловира дополнить инструкции

Минздрав рекомендовал производителям валацикловира дополнить инструкции - 15.09.2026, ПРАЙМ

Минздрав рекомендовал производителям валацикловира дополнить инструкции

Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом валацикловир дополнить инструкции информацией о возможных нежелательных реакциях, | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T07:33+0300

2026-09-15T07:33+0300

2026-09-15T07:33+0300

технологии

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом валацикловир дополнить инструкции информацией о возможных нежелательных реакциях, в числе которых синдром Стивена-Джонсона и облысение, следует из информационного письма ведомства, которое изучило РИА Новости. "В разделе "4.8. Нежелательные реакции" добавить информацию о нежелательных реакциях: "острый генерализованный экзантематозный пустулез", "лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром)", "синдром Стивенса-Джонсона", "токсический эпидермальный некролиз", "многоформная эритема", "фоточувствительность", "алопеция", - говорится в документе. Необходимость дополнения общей характеристики лекарственных препаратов была выявлена при подготовке требований к их безопасности и эффективности на основе современной научно обоснованной информации об опыте клинического применения препаратов с валацикловиром.

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технологии, россия