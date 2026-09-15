https://1prime.ru/20260915/minzdrav-873296704.html
Минздрав рекомендовал производителям валацикловира дополнить инструкции
Минздрав рекомендовал производителям валацикловира дополнить инструкции - 15.09.2026, ПРАЙМ
Минздрав рекомендовал производителям валацикловира дополнить инструкции
Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом валацикловир дополнить инструкции информацией о возможных нежелательных реакциях, | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T07:33+0300
2026-09-15T07:33+0300
2026-09-15T07:33+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом валацикловир дополнить инструкции информацией о возможных нежелательных реакциях, в числе которых синдром Стивена-Джонсона и облысение, следует из информационного письма ведомства, которое изучило РИА Новости.
"В разделе "4.8. Нежелательные реакции" добавить информацию о нежелательных реакциях: "острый генерализованный экзантематозный пустулез", "лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром)", "синдром Стивенса-Джонсона", "токсический эпидермальный некролиз", "многоформная эритема", "фоточувствительность", "алопеция", - говорится в документе.
Необходимость дополнения общей характеристики лекарственных препаратов была выявлена при подготовке требований к их безопасности и эффективности на основе современной научно обоснованной информации об опыте клинического применения препаратов с валацикловиром.
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технологии, россия
Минздрав рекомендовал производителям валацикловира дополнить инструкции
Минздрав РФ рекомендовал производителям препаратов с валацикловиром дополнить инструкции
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом валацикловир дополнить инструкции информацией о возможных нежелательных реакциях, в числе которых синдром Стивена-Джонсона и облысение, следует из информационного письма ведомства, которое изучило РИА Новости.
"В разделе "4.8. Нежелательные реакции" добавить информацию о нежелательных реакциях: "острый генерализованный экзантематозный пустулез", "лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром)", "синдром Стивенса-Джонсона", "токсический эпидермальный некролиз", "многоформная эритема", "фоточувствительность", "алопеция", - говорится в документе.
Необходимость дополнения общей характеристики лекарственных препаратов была выявлена при подготовке требований к их безопасности и эффективности на основе современной научно обоснованной информации об опыте клинического применения препаратов с валацикловиром.