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Власти работают над повышением инвестиционной привлекательности России - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Власти работают над повышением инвестиционной привлекательности России
Власти работают над повышением инвестиционной привлекательности России - 15.09.2026, ПРАЙМ
Власти работают над повышением инвестиционной привлекательности России
Российские власти последовательно ведут работу по совершенствованию механизмов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны, заявил... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:21+0300
2026-09-15T15:27+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские власти последовательно ведут работу по совершенствованию механизмов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Во вторник глава правительства провел стратегическую сессию, посвященную инвестиционному климату. Он напомнил, что в России реализуется Национальная модель целевых условий ведения бизнеса. Ключевая задача данного документа - обеспечить вхождение России в двадцатку мировых лидеров в этой сфере. "Правительством совместно с Агентством статистических инициатив, представителями делового сообщества продолжают совершенствоваться механизмы, которые нацелены на повышение инвестиционной привлекательности", - сказал Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что Национальная модель ведения бизнеса представляет собой систему ключевых показателей эффективности - от регистрации бизнеса и налогообложения до патентного права. В рамках ее реализации в текущем году принят ряд нормативных актов. Например, был расширен круг потенциальных участников торгов по комплексному развитию территорий, скорректирован закон, направленный на повышение гибкости трудовых отношений, сокращены сроки рассмотрения заявок на изобретения, перечислил Мишустин. "Важно использовать все имеющиеся у нас возможности, ресурсы в этой работе. Совместные шаги правительства, Агентства стратегических инициатив и деловых сообществ должны быть направлены на создание дополнительных эффективных инструментов, которые позволят динамично продвигаться в теме улучшения инвестиционных условий в России, уверенно нивелируя как существующие, так и возможные глобальные вызовы в будущем", - заключил глава правительства.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:21 15.09.2026 (обновлено: 15:27 15.09.2026)
 
Власти работают над повышением инвестиционной привлекательности России

Мишустин: власти работают над повышением инвестиционной привлекательности России

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские власти последовательно ведут работу по совершенствованию механизмов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Во вторник глава правительства провел стратегическую сессию, посвященную инвестиционному климату. Он напомнил, что в России реализуется Национальная модель целевых условий ведения бизнеса. Ключевая задача данного документа - обеспечить вхождение России в двадцатку мировых лидеров в этой сфере.
"Правительством совместно с Агентством статистических инициатив, представителями делового сообщества продолжают совершенствоваться механизмы, которые нацелены на повышение инвестиционной привлекательности", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что Национальная модель ведения бизнеса представляет собой систему ключевых показателей эффективности - от регистрации бизнеса и налогообложения до патентного права. В рамках ее реализации в текущем году принят ряд нормативных актов. Например, был расширен круг потенциальных участников торгов по комплексному развитию территорий, скорректирован закон, направленный на повышение гибкости трудовых отношений, сокращены сроки рассмотрения заявок на изобретения, перечислил Мишустин.
"Важно использовать все имеющиеся у нас возможности, ресурсы в этой работе. Совместные шаги правительства, Агентства стратегических инициатив и деловых сообществ должны быть направлены на создание дополнительных эффективных инструментов, которые позволят динамично продвигаться в теме улучшения инвестиционных условий в России, уверенно нивелируя как существующие, так и возможные глобальные вызовы в будущем", - заключил глава правительства.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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