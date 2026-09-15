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В Молдавии бюджет ежегодно теряет до 7,5 миллиона долларов из-за налогов

В Молдавии бюджет ежегодно теряет до 7,5 миллиона долларов из-за налогов - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Молдавии бюджет ежегодно теряет до 7,5 миллиона долларов из-за налогов

Бюджет Молдавии ежегодно теряет до 7,5 миллиона долларов из-за налоговых послаблений для банков, эти послабления введены с подачи правящей партии "Действие и... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:05+0300

2026-09-15T12:05+0300

2026-09-15T12:05+0300

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КИШИНЕВ, 15 сен - ПРАЙМ. Бюджет Молдавии ежегодно теряет до 7,5 миллиона долларов из-за налоговых послаблений для банков, эти послабления введены с подачи правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил экс-премьер республики Ион Кику. "Меры стимулирования, которые ввели еще в 2024 году, подразумевают, что банки вознаграждают персонал собственными акциями, с которых партия ПДС разрешила не платить налоги, хотя они являются доходом физического лица в немонетарной форме. Вся программа стимулирования рассчитана почти на 300 миллионов леев (17,2 миллиона долларов - ред.), с нее в нормальных условиях должны были внести в казну в виде налогов 120 - 130 миллионов леев (6,9-7,5 миллиона долларов) в год", - сказал Кику в эфире телеканала N4. По его словам, эти меры были введены с подачи бывшего премьера Молдавии Дорина Речана, супруга которого является топ-менеджером одного из молдавских банков. Нововведения позволили ей отказаться от уплаты налогов более чем на 280 тысяч долларов. Действующий премьер Молдавии Василий Тофан оставил в силе послабления для банков, а также внес их в проект новой налоговой политики. Кику возмущен тем фактом, что вместо этого налоговое стимулирование было отменено для владельцев предприятий малого бизнеса и крестьянских хозяйств. Последним в 2027 году придется отдавать в бюджет уже 12% от своего дохода вместо 7% как было ранее, отметил Кику. Парламент Молдавии 10 сентября одобрил в первом чтении новый проект налоговой политики. Законопроект предусматривает, что ставка подоходного налога для крестьянских хозяйств вырастет почти вдвое, будет введен налог на посылки с онлайн-платформ, появится "налог на порок" в размере 6% за участие в азартных играх и лотереях. Ставка НДС для сферы общепита и гостиничного бизнеса повысится с 8% до 12%, вырастет НДС на природный газ и электроэнергию. Для большинства подакцизных товаров ставки планируют повысить на 10%, акциз дизельного топлива вырастет на 20%. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

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банки, финансы, молдавия, пдс, нацбанк