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В Молдавии назвали условие для роста тарифа на газ - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Молдавии назвали условие для роста тарифа на газ
В Молдавии назвали условие для роста тарифа на газ - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Молдавии назвали условие для роста тарифа на газ
Тариф на природный газ в Молдавии может вырасти, если цены на международных рынках будут оставаться высокими, заявил глава Национального агентства по... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:48+0300
2026-09-15T12:48+0300
газ
молдавия
нарэ
нацбанк
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КИШИНЕВ, 15 сен - ПРАЙМ. Тариф на природный газ в Молдавии может вырасти, если цены на международных рынках будут оставаться высокими, заявил глава Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Константин Боросан. В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения НАРЭ повысить тариф на газ на 41%. "Тариф на природный газ в Молдавии может быть пересмотрен еще раз, если цены на международных рынках останутся на высоких уровнях недавнего периода. В такой ситуации поставщику придется переделать расчеты и запросить у агентства возможное изменение регулируемой цены", — заявил Боросан в эфире телеканала Rlive. По его словам, цена на природный газ на спотовом рынке выросла примерно до 82 евро за МВт в час. При этом в действующий тариф заложена закупочная цена в 54 евро. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.  
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газ, молдавия, нарэ, нацбанк
Газ, МОЛДАВИЯ, НАРЭ, Нацбанк
12:48 15.09.2026
 
В Молдавии назвали условие для роста тарифа на газ

Глава НАРЭ Боросан: тариф на газ в Молдавии может вырасти, если цены будут высокими

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КИШИНЕВ, 15 сен - ПРАЙМ. Тариф на природный газ в Молдавии может вырасти, если цены на международных рынках будут оставаться высокими, заявил глава Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Константин Боросан.
В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения НАРЭ повысить тариф на газ на 41%.
"Тариф на природный газ в Молдавии может быть пересмотрен еще раз, если цены на международных рынках останутся на высоких уровнях недавнего периода. В такой ситуации поставщику придется переделать расчеты и запросить у агентства возможное изменение регулируемой цены", — заявил Боросан в эфире телеканала Rlive.
По его словам, цена на природный газ на спотовом рынке выросла примерно до 82 евро за МВт в час. При этом в действующий тариф заложена закупочная цена в 54 евро.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
 
 
ГазМОЛДАВИЯНАРЭНацбанк
 
 
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