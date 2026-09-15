https://1prime.ru/20260915/moshenniki-873295368.html
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа - 15.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа
Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени "Госуслуг" с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T02:48+0300
2026-09-15T02:48+0300
2026-09-15T02:48+0300
общество
здоровье
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени "Госуслуг" с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или "Госуслуг" с предложением "записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 "без очередей" или "забронировать импортную вакцину", - рассказали там.
Отмечается, что ссылка из письма ведет на фишинговый портал якобы "Госуслуг", ввод логина и пароля на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина.
В "Мошеловке" напоминают, запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения, портал "Госуслуги" или в регистратуре поликлиники.
"Государственные медицинские учреждения не взимают плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Не переходите по ссылкам из почтовых и смс-рассылок о медицинских услугах", - заключили там.
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общество , здоровье
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа
"Мошеловка": мошенники рассылают уведомления якобы от имени "Госуслуг"
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени "Госуслуг" с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или "Госуслуг" с предложением "записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 "без очередей" или "забронировать импортную вакцину", - рассказали там.
Отмечается, что ссылка из письма ведет на фишинговый портал якобы "Госуслуг", ввод логина и пароля на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина.
В "Мошеловке" напоминают, запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения, портал "Госуслуги" или в регистратуре поликлиники.
"Государственные медицинские учреждения не взимают плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Не переходите по ссылкам из почтовых и смс-рассылок о медицинских услугах", - заключили там.