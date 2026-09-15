Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/moshenniki-873295368.html
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа - 15.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа
Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени "Госуслуг" с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T02:48+0300
2026-09-15T02:48+0300
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873295368.jpg?1789429683
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени "Госуслуг" с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или "Госуслуг" с предложением "записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 "без очередей" или "забронировать импортную вакцину", - рассказали там. Отмечается, что ссылка из письма ведет на фишинговый портал якобы "Госуслуг", ввод логина и пароля на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина. В "Мошеловке" напоминают, запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения, портал "Госуслуги" или в регистратуре поликлиники. "Государственные медицинские учреждения не взимают плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Не переходите по ссылкам из почтовых и смс-рассылок о медицинских услугах", - заключили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье
Общество , Здоровье
02:48 15.09.2026
 
Мошенники рассылают россиянам уведомления о вакцинации от гриппа

"Мошеловка": мошенники рассылают уведомления якобы от имени "Госуслуг"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени "Госуслуг" с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или "Госуслуг" с предложением "записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 "без очередей" или "забронировать импортную вакцину", - рассказали там.
Отмечается, что ссылка из письма ведет на фишинговый портал якобы "Госуслуг", ввод логина и пароля на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина.
В "Мошеловке" напоминают, запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения, портал "Госуслуги" или в регистратуре поликлиники.
"Государственные медицинские учреждения не взимают плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Не переходите по ссылкам из почтовых и смс-рассылок о медицинских услугах", - заключили там.
 
ОбществоЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала