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В Москве начислили 24,4 млрд рублей налогов на имущество физических лиц

В Москве начислили 24,4 млрд рублей налогов на имущество физических лиц - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Москве начислили 24,4 млрд рублей налогов на имущество физических лиц

Владельцам жилых объектов в Москве по итогам 2025 года должны начислить 24,4 миллиарда рублей налогов на имущество физических лиц, свидетельствуют результаты... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T06:27+0300

2026-09-15T06:27+0300

2026-09-15T06:27+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Владельцам жилых объектов в Москве по итогам 2025 года должны начислить 24,4 миллиарда рублей налогов на имущество физических лиц, свидетельствуют результаты исследования юридической компании Consul Group, подготовленного специально для РИА Недвижимость. В 2026 году собственники жилья должны будут заплатить налог за свои квартиры и дома за 2025 год. Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. По правилам, Федеральная налоговая служба (ФНС) должна направить налоговое уведомление не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Всего, по данным компании, в базе ФНС учтено в Москве 4,6 миллиона квартир и комнат и 132,2 тысячи домов общей кадастровой стоимостью 40 триллионов рублей. При этом налог предъявлен по 3,2 миллиона квартир и комнат, а также по 66,2 тысячи домов. "Кадастровая стоимость жилых объектов, по которым предъявлен налог, оценивается в 27 триллионов рублей. По жилым домам налог не предъявлен примерно по половине объектов. Вычеты по площади – 20 квадратных метров с квартиры, 10 квадратных метров с комнаты, 50 квадратных метров с дома – уменьшили базу на 6,1 триллиона рублей", – уточняется в материалах Consul Group. По расчетам компании, в среднем на один жилой объект в Москве ФНС начислила за 2025 год налог в 7,5 тысячи рублей. При этом по размеру медианного налога на квартиру лидирует Центральный округ Москвы (18 тысяч рублей). Далее идут Западный и Юго-Западный округа – 10,8 тысячи и 9 тысяч рублей. Меньше всего размер медианного налога в Новой Москве (3,6 тысячи рублей) и Зеленограде (3,8 тысячи рублей). В Южном округе, который лидирует по числу квартир в столице (более 517 тысяч квартир), медианный налог на жилье равен 5,2 тысячи рублей. Как подсчитали в Consul Group, более 62% сбора налога за жилую недвижимость в Москве приходится на сегменты с наименьшей кадастровой стоимостью объектов (10-20 миллионов рублей и 20-50 миллионов рублей). При этом, как обратили внимание в компании, за апартаменты собственникам приходится платить в разы больше, чем за квартиры. Так, средний платеж за апартаменты в 60 "квадратов" составит в 2026 году 75 тысяч рублей против 10 тысяч рублей за квартиру аналогичной площади. По словам руководителя отдела "Миэль" офиса "На Николоямской" Александра Захарова, будущим налогом интересуются максимум 20% покупателей вторичного жилья в Москве. В основном это инвесторы, которые заранее оценивают доходность от сдачи жилья в аренду. При этом в домах, где цена квадратного метра исчисляется миллионами рублей, покупатели внимательнее относятся к будущей налоговой нагрузке. "Чаще всего это касается сталинок и премиального сегмента, особенно квартир площадью от 100 квадратных метров", - сказал он, добавив, что для инвесторов в апартаменты это один из ключевых вопросов в силу более высокой ставки налога.

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