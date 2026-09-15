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Экс-чиновник в Киеве украл три миллиона долларов на доставке вагонов метро

Экс-чиновник в Киеве украл три миллиона долларов на доставке вагонов метро - 15.09.2026, ПРАЙМ

Экс-чиновник в Киеве украл три миллиона долларов на доставке вагонов метро

Экс-чиновник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" украл более трех миллионов долларов на доставке на Украину подаренных Киеву старых вагонов метро... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:02+0300

2026-09-15T20:02+0300

2026-09-15T20:02+0300

киев

украина

польша

набу

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Экс-чиновник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" украл более трех миллионов долларов на доставке на Украину подаренных Киеву старых вагонов метро из Польши, заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). "Сто тридцать семь миллионов гривен (более трех миллионов долларов - ред.) на вагонах. Предъявлены обвинения экс-чиновнику киевского метро", - говорится в Telegram-канале НАБУ. В публикации уточняется, что речь идет о подаренных Киеву Варшавой в 2022 году 60 старых вагонах метро. По данным НАБУ, в ходе подготовки перевозки вагонов на Украину чиновник "Киевского метрополитена" обеспечил победу подконтрольной ему фирмы в тендере по закупке транспортных услуг для доставки вагонов в Киев. Указанная компания предложила услуги по заведомо завышенной цене, что позволило злоумышленнику и другим участникам схемы присвоить более 137 миллионов гривен или три миллиона долларов бюджетных средств. Имя чиновника и его сообщников не называются.

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киев, украина, польша, набу