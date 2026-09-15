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Нацбанк Южной Осетии открыл счет в юанях
Нацбанк Южной Осетии открыл счет в юанях - 15.09.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Южной Осетии открыл счет в юанях
Национальный банк Южной Осетии возобновил валютные трансграничные платежи и открыл счет в китайских юанях благодаря сотрудничеству с российскими банками,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:23+0300
2026-09-15T14:23+0300
2026-09-15T14:28+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Южной Осетии возобновил валютные трансграничные платежи и открыл счет в китайских юанях благодаря сотрудничеству с российскими банками, сообщает пресс-служба регулятора. "Национальный банк Южной Осетии открыл счет в китайских юанях. Осуществление международных расчетов было приостановлено после введения санкций. В настоящее время Нацбанк РЮО возобновил валютные трансграничные платежи", - говорится в сообщении банка в Telegram-канале. Отмечается, что такая возможность появилась благодаря сотрудничеству с российскими банками, так как запрос на осуществление валютных платежей была неоднократно обозначена бизнес-сообществом республики. В 2023 году зарегистрированный в Цхинвале Международный расчетный банк (МРБ) попал в 11 пакет санкций Евросоюза. В 2024 минфин США также добавил МРБ в свои санационные списки. В мае 2026 года Sputnik Южная Осетия сообщил, что нацбанк совместно с российским банком ВТБ расширяет возможности трансграничных платежей для жителей и бизнеса республики, в частности, удалось наладить расчеты с Китаем и Ираном.
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Банки, Финансы, РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, США, КИТАЙ, Нацбанк, ЕС, Минфин США
Нацбанк Южной Осетии открыл счет в юанях
Нацбанк Южной Осетии возобновил валютные трансграничные платежи и открыл счет в юанях
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Южной Осетии возобновил валютные трансграничные платежи и открыл счет в китайских юанях благодаря сотрудничеству с российскими банками, сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Южной Осетии открыл счет в китайских юанях. Осуществление международных расчетов было приостановлено после введения санкций. В настоящее время Нацбанк РЮО возобновил валютные трансграничные платежи", - говорится в сообщении банка в Telegram-канале.
Отмечается, что такая возможность появилась благодаря сотрудничеству с российскими банками, так как запрос на осуществление валютных платежей была неоднократно обозначена бизнес-сообществом республики.
В 2023 году зарегистрированный в Цхинвале Международный расчетный банк (МРБ) попал в 11 пакет санкций Евросоюза. В 2024 минфин США также добавил МРБ в свои санационные списки. В мае 2026 года Sputnik Южная Осетия сообщил, что нацбанк совместно с российским банком ВТБ расширяет возможности трансграничных платежей для жителей и бизнеса республики, в частности, удалось наладить расчеты с Китаем и Ираном.