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Оборонный бюджет Нидерландов в 2027 году составит 28,9 миллиарда евро
Оборонный бюджет Нидерландов в 2027 году составит 28,9 миллиарда евро - 15.09.2026, ПРАЙМ
Оборонный бюджет Нидерландов в 2027 году составит 28,9 миллиарда евро
Оборонный бюджет Нидерландов в 2027 году составит 28,9 миллиарда евро, из которых более 3 миллиардов евро пойдут на военную помощь Киеву, говорится в заявлении... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:29+0300
2026-09-15T22:29+0300
2026-09-15T22:29+0300
мировая экономика
нидерланды
расходы на оборону
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Оборонный бюджет Нидерландов в 2027 году составит 28,9 миллиарда евро, из которых более 3 миллиардов евро пойдут на военную помощь Киеву, говорится в заявлении минобороны страны по случаю Дня принца, в который правительство представляет бюджет на будущий год. День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов выступает с тронной речью и излагает основные направления политики страны на предстоящий парламентский год. Также в День принца правительство представляет парламенту бюджет на будущий год. "Оборонный бюджет Нидерландов на 2027 год составит 28,9 миллиарда евро. Эти средства необходимы для создания вооруженных сил, способных сдерживать противника, вести боевые действия, как можно дольше сохранять боеспособность и развиваться", - говорится в заявлении, которое министерство распространило во вторник. Как сообщается, около 14,8 миллиарда евро из этой суммы будет направлено на военнослужащих, военные операции, а более 3 миллиардов евро пойдут на военную помощь Украине. Оборонные расходы Нидерландов уже выросли в 2026 году на 3,4 миллиарда евро: тогда эта сумма составила 26,8 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, нидерланды, расходы на оборону
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, расходы на оборону
Оборонный бюджет Нидерландов в 2027 году составит 28,9 миллиарда евро
Минобороны Нидерландов: оборонный бюджет на 2027 год составит 28,9 миллиарда евро
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Оборонный бюджет Нидерландов в 2027 году составит 28,9 миллиарда евро, из которых более 3 миллиардов евро пойдут на военную помощь Киеву, говорится в заявлении минобороны страны по случаю Дня принца, в который правительство представляет бюджет на будущий год.
День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов выступает с тронной речью и излагает основные направления политики страны на предстоящий парламентский год. Также в День принца правительство представляет парламенту бюджет на будущий год.
"Оборонный бюджет Нидерландов на 2027 год составит 28,9 миллиарда евро. Эти средства необходимы для создания вооруженных сил, способных сдерживать противника, вести боевые действия, как можно дольше сохранять боеспособность и развиваться", - говорится в заявлении, которое министерство распространило во вторник.
Как сообщается, около 14,8 миллиарда евро из этой суммы будет направлено на военнослужащих, военные операции, а более 3 миллиардов евро пойдут на военную помощь Украине.
Оборонные расходы Нидерландов уже выросли в 2026 году на 3,4 миллиарда евро: тогда эта сумма составила 26,8 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.