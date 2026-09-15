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Nordwind с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Nordwind с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб
Nordwind с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб - 15.09.2026, ПРАЙМ
Nordwind с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб (Таджикистан), продажа билетов уже открыта, сообщил перевозчик. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:52+0300
2026-09-15T13:52+0300
бизнес
россия
казань
таджикистан
санкт-петербург
nordwind
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб (Таджикистан), продажа билетов уже открыта, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Nordwind открывает продажу билетов на прямые рейсы по маршруту "Казань - Куляб" (Республика Таджикистан). С 27 сентября, один раз в неделю", - говорится в сообщении. Время в пути между Казанью и Кулябом составит 3 часа 30 минут, рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров, отметили в авиакомпании. "Пассажирам также станут доступны полеты в Куляб из Санкт-Петербурга и Калининграда с пересадкой в Казани", - добавила Nordwind.
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бизнес, россия, казань, таджикистан, санкт-петербург, nordwind
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ТАДЖИКИСТАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Nordwind
13:52 15.09.2026
 
Nordwind с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб

Авиакомпания Nordwind с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 27 сентября запускает прямые рейсы из Казани в Куляб (Таджикистан), продажа билетов уже открыта, сообщил перевозчик.
"Авиакомпания Nordwind открывает продажу билетов на прямые рейсы по маршруту "Казань - Куляб" (Республика Таджикистан). С 27 сентября, один раз в неделю", - говорится в сообщении.
Время в пути между Казанью и Кулябом составит 3 часа 30 минут, рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров, отметили в авиакомпании.
"Пассажирам также станут доступны полеты в Куляб из Санкт-Петербурга и Калининграда с пересадкой в Казани", - добавила Nordwind.
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬТАДЖИКИСТАНСАНКТ-ПЕТЕРБУРГNordwind
 
 
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