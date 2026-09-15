https://1prime.ru/20260915/nornikel-873307726.html

"Норникель" ведет переговоры с китайским партнером по переработке никеля

"Норникель" ведет переговоры с китайским партнером по переработке никеля - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Норникель" ведет переговоры с китайским партнером по переработке никеля

"Норникель" ведет переговоры с китайской компанией North Copper, чтобы с новым партнером начать перерабатывать медный концентрат с извлечением никеля, сообщает... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:00+0300

2026-09-15T13:00+0300

2026-09-15T13:00+0300

мировая экономика

китай

гмк норильский никель

норникель

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873307726.jpg?1789466434

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Норникель" ведет переговоры с китайской компанией North Copper, чтобы с новым партнером начать перерабатывать медный концентрат с извлечением никеля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники, знакомых с ситуацией. "Российская компания "Норильский никель" ведет переговоры с новым китайским партнером", - передает Блумберг. По словам источников, план предусматривает реконструкцию и модернизацию производственных мощностей North Copper в городе Хоума, провинция Шаньси, и может занять до двух лет. Техническая конфигурация и другие детали все еще прорабатываются, и никаких обязывающих соглашений пока не подписано, уточняет издание. Переговоры с North Copper в основном направлены на адаптацию завода в Хоума для переработки медных концентратов "Норникеля", которые отличаются более высоким содержанием никеля по сравнению с концентратами, обычно перерабатываемыми в Китае, сообщает Блумберг. Полученную никелевую продукцию планируется отправлять обратно в Россию. "Норникель" и North Copper не ответили на запросы агентства о комментариях. Отмечается также, что российская компания изначально планировала построить новый медеплавильный завод в китайском портовом городе Фанченган, запуск планировался в 2027 году. Этот план был отложен после того, как в конце прошлого года местный партнер отказался в связи со сменой своего руководства. ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, гмк норильский никель, норникель