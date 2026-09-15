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"Норникель" ведет переговоры с китайским партнером по переработке никеля
"Норникель" ведет переговоры с китайским партнером по переработке никеля - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Норникель" ведет переговоры с китайским партнером по переработке никеля
"Норникель" ведет переговоры с китайской компанией North Copper, чтобы с новым партнером начать перерабатывать медный концентрат с извлечением никеля, сообщает... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:00+0300
2026-09-15T13:00+0300
2026-09-15T13:00+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Норникель" ведет переговоры с китайской компанией North Copper, чтобы с новым партнером начать перерабатывать медный концентрат с извлечением никеля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники, знакомых с ситуацией.
"Российская компания "Норильский никель" ведет переговоры с новым китайским партнером", - передает Блумберг.
По словам источников, план предусматривает реконструкцию и модернизацию производственных мощностей North Copper в городе Хоума, провинция Шаньси, и может занять до двух лет. Техническая конфигурация и другие детали все еще прорабатываются, и никаких обязывающих соглашений пока не подписано, уточняет издание.
Переговоры с North Copper в основном направлены на адаптацию завода в Хоума для переработки медных концентратов "Норникеля", которые отличаются более высоким содержанием никеля по сравнению с концентратами, обычно перерабатываемыми в Китае, сообщает Блумберг. Полученную никелевую продукцию планируется отправлять обратно в Россию.
"Норникель" и North Copper не ответили на запросы агентства о комментариях.
Отмечается также, что российская компания изначально планировала построить новый медеплавильный завод в китайском портовом городе Фанченган, запуск планировался в 2027 году. Этот план был отложен после того, как в конце прошлого года местный партнер отказался в связи со сменой своего руководства.
ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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мировая экономика, китай, гмк норильский никель, норникель
Мировая экономика, КИТАЙ, ГМК Норильский никель, Норникель
"Норникель" ведет переговоры с китайским партнером по переработке никеля
Блумберг: "Норникель" ведет переговоры с китайской компанией North Copper
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Норникель" ведет переговоры с китайской компанией North Copper, чтобы с новым партнером начать перерабатывать медный концентрат с извлечением никеля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники, знакомых с ситуацией.
"Российская компания "Норильский никель" ведет переговоры с новым китайским партнером", - передает Блумберг.
По словам источников, план предусматривает реконструкцию и модернизацию производственных мощностей North Copper в городе Хоума, провинция Шаньси, и может занять до двух лет. Техническая конфигурация и другие детали все еще прорабатываются, и никаких обязывающих соглашений пока не подписано, уточняет издание.
Переговоры с North Copper в основном направлены на адаптацию завода в Хоума для переработки медных концентратов "Норникеля", которые отличаются более высоким содержанием никеля по сравнению с концентратами, обычно перерабатываемыми в Китае, сообщает Блумберг. Полученную никелевую продукцию планируется отправлять обратно в Россию.
"Норникель" и North Copper не ответили на запросы агентства о комментариях.
Отмечается также, что российская компания изначально планировала построить новый медеплавильный завод в китайском портовом городе Фанченган, запуск планировался в 2027 году. Этот план был отложен после того, как в конце прошлого года местный партнер отказался в связи со сменой своего руководства.
ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.