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В Новгородской области рассказали о развитии зимней туристической навигации

В Новгородской области рассказали о развитии зимней туристической навигации - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Новгородской области рассказали о развитии зимней туристической навигации

Первый заместитель министра транспорта Новгородской области Алла Алексеева рассказала, что в будущем в регионе планируется развивать зимнюю туристическую... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:02+0300

2026-09-15T19:02+0300

2026-09-15T19:10+0300

бизнес

туризм

россия

новгородская область

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - ПРАЙМ. Первый заместитель министра транспорта Новгородской области Алла Алексеева рассказала, что в будущем в регионе планируется развивать зимнюю туристическую навигацию. Алексеева на круглом столе, который прошел в рамках чемпионата высоких технологий, сообщила о перспективах транспортной отрасли региона. По ее словам, в планах на ближайшие 50 лет в приоритете - развитие водного транспорта, возобновление авиаперевозок, строительство транспортных развязок. Алексеева напомнила, что не так давно впервые за 30 лет в Новгородской области было возобновлено водное сообщение. По ее словам, проделана хорошая работа с инвесторами, которые построили в Великом Новгороде причальные комплексы, возобновили парк судов и развивают водные маршруты. "На будущее мы для себя видим как перспективу - это развитие и зимних туристических судов, увеличение судозаходов круизных теплоходов и, соответственно, расширение маршрутной сети водных маршрутов", - сказала Алексеева. Регулярное водное сообщение Великого Новгорода со старорусской деревней Взвад было восстановлено спустя 30 лет в мае 2023 года по поручению губернатора. Водный маршрут является, прежде всего, туристическим. Финал чемпионата высоких технологий в четвертый раз проходит в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. В нем участвует более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. В этом году он впервые полностью посвящен одной отрасли – транспортной. Традиционно площадкой проведения чемпионата стал ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" и павильоны рядом с ним. Кроме соревнований, на площадке проходит насыщенная деловая программа. Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

новгородская область

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бизнес, туризм, россия, новгородская область, владимир путин